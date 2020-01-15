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Turkcell, yüzde 55 paya sahip olduğu İnteltek şirketindeki tüm paylarını, aynı şirketin diğer ortağı İspanyol Intralot Iberia'ya satmak için anlaştığını açıkladı.

Satış bedelinin defter değeri üzerinden ilerleyen dönemde belirleneceğinin belirtildiği KAP bildiriminde işlemin gerekli izinler sonrası 2020 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.

İnteltek, 2008 yılında Spor Toto ihalesini kazanarak 10 yıl boyunca iddaa oyunlarını oynatmış ancak iddaanın yanı sıra Milli Piyango ihalesini de Demirören ve Scientific ortaklığındaki Şans Girişim'e kaptırmıştı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin toplamda %55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'deki ("İnteltek") paylarının tamamının tüm hak ve borçlarıyla birlikte İnteltek'in diğer pay sahiplerinden Intralot Iberia Holding SAU'ya devrine yönelik bağlayıcı ön sözleşme 14 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştır. İlgili işlemin, Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben 2020 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülmektedir. Nihai devir bedeli İnteltek'in UFRS net defter değeri çerçevesinde belirlenecek olup, işlemin mali tablolarımıza önemli etkisi olması beklenmemektedir.