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Beykoz'da gerçekleştirilen toplantıda Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Asperox Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğrul ile Decathlon Türkiye Etkinlik ve İş Birlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş açıklamalarda bulundu.

Bisiklet sayesinde insanları mutlu ve sağlıklı kılmayı hedeflediklerini belirten Murat Aydın, "Bisiklette rol modellik yapmaya çalışıyoruz. Bisiklet doğa ile barışmamızı ve çevre ile uyumlu olmamızı sağlıyor. Bisikletin yanı sıra sporun her branşını desteklemeye çalışıyoruz. Her yaş grubunun spor yapmasına imkan sağlamak istiyoruz. Bu organizasyonun düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Ağustos Pazar günü koşulacak. Beykoz'un ev sahipliği yapacağı yarış, 93 kilometrelik uzun parkur ve 48 kilometrelik kısa parkurlardan oluşuyor. Yarışa 2 bin bisikletçinin katılması bekleniyor.