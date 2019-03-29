15 Mart'ta genel müdür değişikliği yaşanan Turkcell'de Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu ile Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, 31 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerinden ayrılma kararı aldı.



Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizde Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan İlter Terzioğlu, 31 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Kendisinin BeST, Beltower ve Inteltek yönetim kurulu üyelikleri ve Turkcell Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevleri devam edecektir. Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Ayşem Ertopuz, 31 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Sn. Terzioğlu ve Sn. Ertopuz'a Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamlarında başarılar diliyoruz.''

15 Mart'ta Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrılmış yerine Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan vekaleten atanmıştı.