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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Turkcell CEO'sundan sosyal medya üzerinden veda - Teknoloji Haberleri

        Turkcell CEO'sundan sosyal medya üzerinden veda

        Telekomünikasyon firmalarından Turkcell'in CEO'su Murat Erkan, 15 yıldır görev yaptığı şirketten ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Erkan, "Yarın yeni bir gün… Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken, ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:41
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        Turkcell CEO'su görevinden ayrıldı
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        Turkcell CEO'su Murat Erkan görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Erkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımlarıma baktığımda her birinin Turkcell’le dolu olduğunu görmek, Turkcell’e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Fakat bu paylaşımım şimdiye kadarkilerden biraz farklı. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell’den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil; bundan sonra da hep sürecek.

        Beraber müthiş işler yaptık, keyifle çalıştık. Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline’daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Sizlerle var oldum… Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim bir şey var; Turkcell adı sadece bir tabela, esas olan ve ona ruhunu kazandıran ise insanlar. Turkcell’i Turkcell yapan bu insanlarla hikayemiz elbet bugün bitmiyor.

        Yarın yeni bir gün… Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken, ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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        FİRMANIN KAP AÇIKLAMASI

        Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada ise, "15 Mart 2019 tarihinden bu yana Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır.

        15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan'a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz.

        Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz" denildi.

        Murat Erkan kimdir?

        Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Erkan, profesyonel iş hayatına Toshiba’da başladı. Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katılan Erkan, 2010 yılında Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama Programını tamamladı. Erkan, 2016’da Turkcell’de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na, 2019’da Turkcell Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

        Murat Erkan’ın görev yaptığı dönemde hem Superonline hem Turkcell birçok ilke imza attı. Yüksek büyüme oranlarının yakalandığı, Turkcell’in yaşanan teknolojik dönüşüme öncülük ettiği, sürdürülebilirlikle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaların gerçekleştiği dönemde Turkcell’deki ekiplere liderlik etti.

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