Turkcell, 2019 yılının üçüncü çeyreğine ait sonuçlarını Ankara’da açılan Türkiye’nin en büyük veri merkezinde duyurdu. Turkcell Ankara Veri Merkezi’nin açılışını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan açılış öncesinde şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına dair verileri paylaştı.

Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde Turkcell’in grup bazında gelirleri 6.6 milyar TL olurken, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 2.8 milyar TL’ye ulaştı; FAVÖK marjı ise 43.1 olarak gerçekleşti.

Şirket net kârı geçen yıla göre üç katın üzerine çıkarak 801 milyon TL oldu. Bu sonuçlarla ilk dokuz ayda Turkcell Grubu yüzde 17.8 büyüme ile 18.5 milyar TL ciroya ve yüzde 17.2 artışla 7.7 milyar TL FAVÖK’e ulaştı. Şirketin net kârı ise ilk 9 ayda 2 milyar 491 milyon TL oldu.

‘FATURALI MÜŞTERİDE REKOR KIRDIK’

Sonuçları değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bir çeyrekte yarım milyonu aşkın müşteri kazandık. Bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik, müşteri bazımıza net 526 bin mobil müşteri ekledik. Türkiye’deki toplam abone sayımız 37.3 milyona ulaştı” dedi.

Erkan, “Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sağlayan çözümümüz Superbox’ın kullanıcı sayısı bu çeyrekte 88 bin artışla 217 bine ulaştı. Bununla birlikte sabit genişbant müşteri sayımız 29 bin yeni fiber müşteri artışıyla toplamda 2.2 milyon oldu. Fiber internet hizmetiyle birlikte TV+ kullanan müşterilerimizin sabit bireysel fiber abone bazımıza oranı ise yüzde 52.2’ye ulaştı” diye konuştu.

‘14 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRDIK’

2019 yılı başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisleri olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini hatırlatan Murat Erkan, şöyle konuştu:

“Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımızdan Paycell yeni entegrasyonlarla büyümeye devam ederken yemek kartı olarak sunduğumuz Paye Kart platformumuz da daha fazla noktada ödeme alternatifi olarak kullanılmaya başlandı. 7 binin üzerinde iş yerinde geçerli olan Paye Kart, İstanbul’da toplu taşıma kartı olarak da kullanılabiliyor. Bununla birlikte Paycell platformu üzerinden bu çeyrekte gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 1.4 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca bireysel müşterilerin teknolojik ürünler satın alınmasında finansman desteği sağlayan Financell faaliyet göstermeye başladığı günden bu yana yaklaşık 14 milyar TL kredi kullandırdı. Bu sayede yaklaşık 5 milyon müşterimizin teknolojik ürüne kavuşmasını sağladık.”

‘TÜRKİYE’NİN VERİSİNİ TÜRKİYE’DE TUTMAYA TALİBİZ’

Ankara’da açtıkları veri merkezi hakkında da bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Erkan, “Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli’deki veri merkezimizin açılışıyla, Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine. Türkiye’de üretilen veri hâlihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmaya talibiz” dedi.

Murat Erkan, şöyle konuştu: “Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği alternatif enerji kaynaklarıyla üretir hale geldik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi olma unvanına da sahip oldu. Çevre dostu olarak inşa ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz.”

HİRFANLI BARAJI’NIN RÖLYEFİ İLE SÜSLENDİ

Turkcell'in üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç'un da katıldığı açılış töreninde verilen bilgiye göre 44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olan Ankara Temelli Veri Merkezi, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasıyla da onaylandı.

Ankara şehir merkezine 40, Esenboğa Havalimanı’na 90 kilometre uzaklıktaki veri merkezinin girişini ise Türkiye’nin en büyük nehri Kızılırmak üzerine inşa edilen Hirfanlı Barajı’nın özel tasarım bir rölyefi süslüyor. Ankara’da faaliyete geçirilen veri merkezi, Türkiye’deki şirketler ve kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketlere de verilerini Türkiye’ de saklama konusunda hizmetler sunacak.