‘Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi’ AKM'de

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TÜRKAN ŞORAY’IN SONSUZ SENFONİSİ

10 HAZİRAN- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, unutulmaz anılarını sahneye taşıyor. 10 Haziran'da AKM Tiyatro Salonunda saat 20.00'de gerçekleşecek olan gösteride, Türkan Şoray'ın eşsiz kariyerinden ilham alınarak hazırlanan programa, senfonik bir orkestra da eşlik edecek. Sahnede, ‘Mavi Eşarp'ın melankolik hüznü, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım'ın dokunaklı aşkı, Dila Hanım'ın güçlü duruşu ve daha pek çok anı, Türkan Şoray'ın eşsiz anlatımıyla tekrar hayat bulacak.

REKLAM URFA İLAHİLERİ- TASAVVUF İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU 10 HAZİRAN- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON Urfa İlahileri konseri 10 Haziran saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından yorumlanacak. Dini kültürümüzün en yaygın formlarından biri olan ilahiler, Allah sevgisini ve peygamber muhabbetini yüzyıllar boyunca dilden dile aktarmıştır. Coğrafyalara göre çeşitlenen ve geniş bir külliyat oluşturan ilahiler, sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün üstlendiği konserde icra edilecek.

CARMINA BURANA- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ 11 HAZİRAN- 20.30- 12 HAZİRAN- 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU REKLAM İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Bayern Kütüphanesi'nde bulunan 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan metinlerden esinlenerek Carl Orff tarafından bestelenen ‘Carmina Burana'yı sahneyecek. 11 ve 12 Haziran'da Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek eser, Latince metinlerle doğayı ve aşkı anlatırken, Ortaçağ Avrupa'sının kültürel ve sosyal yaşamını yansıtıyor. Carmina Burana, prodüksiyon, solistler, orkestra, koro, bale ve modern dansın birleşimiyle görsel bir şölene dönüşecek.

İZAHLI MÜZİK SAATİ ‘ŞEDDİARABAN’- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 13 HAZİRAN- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu programında Şeddiaraban makamı konu ediliyor. Makama ait repertuarın önemli örneklerinin seslendirileceği konser, 13 Haziran saat 19.00’da AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek. Programın anlatıcısı Hüseyin Kıyak, yönetmeni ise M. Hulusi Yücebıyık olacak. SAZLARIN RENGİ LONGALAR VE SİRTOLAR- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

14 HAZİRAN- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON REKLAM Sanat Yönetmeni Ferruh Yarkın yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, ‘Sazların Rengi- Longalar ve Sırtolar’ konseri 14 Haziran saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda müzikseverler ile buluşacak. 15. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA VE BALE FESTİVALİ- 6. İSTANBUL ULUSLARARASI BALE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ VE GALA GECESİ 14 HAZİRAN- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenlenecek olan "6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Ödül Töreni ve Gala Gecesi" 14 Haziran Cuma günü saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu Sahnesi’nde gerçekleşecek. Gala gecesi, bale dünyasının parlayan yıldızlarının nefes kesici performanslarına ev sahipliği yaparken, aynı zamanda genç dansçıların kıyasıya rekabet ettiği ve bir hafta süren 6. İstanbul Bale Yarışması’nın ödül törenine sahne olacak. Gecede, Astana Operası Baş Dansçısı Baktiyar Adamzhan, Ankara Devlet Opera ve Balesi Baş Dansçısı Sultan Erol, Uluslararası Konuk Sanatçı Melih Mertel, Les Grands Ballet Canadiens Baş Dansçısı Maude Sabourin, Berlin Devlet Balesi Baş Dansçıları Iana Salenko ve Marian Walter gibi isimler özel performanslarıyla sahne alacak.