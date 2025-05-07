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        Haberler Magazin Türkan Şoray kendi yaptığı tabloyu kız çocuklarının eğitimi için bağışladı. - Magazin haberleri

        Türkan Şoray kendi yaptığı tabloyu kız çocuklarının eğitimi için bağışladı.

        Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği'nin (DCBED) ödül töreni gerçekleşti. Pek çok sanatçının katıldığı ödül töreni gecesinde Türkan Şoray da kendisinin yaptığı tabloyu ve imzaladığı kitabını açık artırmada satılması ve gelirinin de kız çocuklarının okutulması için bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:39
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        Kız çocuklarının eğitimi için bağışladı
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        Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği (DCBED) tarafından dernek başkanı Nesrin Akkoç’un ev sahipliğinde düzenlenen 'İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri' töreni Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

        Dernek Başkanı Nesrin Akkoç'un öncülüğünde özellikle deprem bölgesi olmak üzere 1001 çocuğa eğitim bursu sağlamak amacıyla gerçekleşen törene; Türkan Şoray, Ediz Hun, İzzet Günay, Abdurrahman Keskiner, Kandemir Konduk, Engin Şenkal ve Akın Tunç gibi önemli isimler katıldılar.

        Nesrin Akkoç, Ediz Hun, Türkan Şoray, İzzet Günay ve Abdurrahman Keskiner
        Nesrin Akkoç, Ediz Hun, Türkan Şoray, İzzet Günay ve Abdurrahman Keskiner
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        Ödül töreni, etkinliği hem çevreye hem de eğitime katkı sunan isimleri bir araya getirdi. Geceye katılanlar arasında büyük ilgi gören isimlerden biri de Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray oldu.

        Türkan Şoray, törende ödül alırken ayı zamanda ödül takdim etti. Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği’nin 'İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri' töreninde 'Aziz Nesin Edebiyat Onur Ödülü'nü Vehbi Bardakçı, 'Türkan Saylan Kız Çocukları Eğitimde Kalite Ödülü'nü Mavili Akbudak - 'Saadet Yolun, Çevre Bilinci ve Farkındalık Onur Ödülü'nü Ediz Hun, 'Sinema Emek Onur Ödülü'nü Türkan Şoray - İzzet Günay, 'Genco Erkal Tiyatro Onur Ödülü'nü Engin Şenkal, 'Yaşam Boyu En İyi Senarist Ödülü'nü Kandemir Konduk, 'Yaşayan Yaşatan İnsan Emek Onur Ödülü'nü Nasuh Mahruki aldı.

        Ediz Hun, Türkan Şoray ve İzzet Günay
        Ediz Hun, Türkan Şoray ve İzzet Günay

        KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN BAĞIŞLADI

        Törende aynı zamanda deprem bölgelerinde eğitim gören 1001 kız çocuğuna destek sağlamak amacıyla başlatılan '1001 Çocuk Projesi'ne kaynak oluşturuldu. Toplanan bağışlar ve sponsor katkıları, kız çocuklarının 2025 - 2026 eğitim döneminde burslu olarak öğrenim görmesine katkı sunacak. Türkan Şoray’da projeye kendisinin yaptığı bir tabloyu ve imzaladığı kitabını açık artırmada satılması ve gelirinin de kız çocuklarının okutulması amacıyla Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği’ne bağışladı.

        Nesrin Akkoç ve Türkan Şoray
        Nesrin Akkoç ve Türkan Şoray

        Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği başkanı Nesrin Akkoç, gecede yaptığı konuşmada sanatın, çevre bilincinin ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak "Sanat, sevgi, paylaşım ve barış için daha fazla birlikte olmalıyız. Bu gece topluma katkı sunan değerli isimleri onurlandırdığımız kadar geleceğe umut olan gençlerimizi de destekleme gecesidir" dedi.

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        #Türkan Şoray

        BURÇLAR

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