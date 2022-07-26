Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray (77), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şoray, adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerini uyardı.

Konuyla alakalı Instagram'dan açıklama yapan Türkan Şoray, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır." dedi.

Fotoğraf: İHA