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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen tahliye işlemleri sonucu bu gecede çeşitli ülkelerden getirilen yüzlerce vatandaş, farklı illerdeki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

CEZAYİR VE AZERBAYCAN’DAN GELEN 300 KİŞİYE MALATYA'DA KARANTİNA

İlk olarak Azerbaycan’da bulunan 182 Türk vatandaşı uçakla getirildikleri Malatya’da güvenlik önlemleri altında Malatya Erhaç Havaalanından otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Daha sonra da Cezayir’den 109’u Türk vatandaşı 9’u Cezayir vatandaşı olmak üzere toplam 118 kişi de yine özel uçakla geldikleri Malatya’da alınan sağlık ve güvenlik önlemleri altında 7 otobüs ile Eşref Bitlis Erkek Öğrenci yurduna yerleştirildi.

Öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları ise Malatya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.

Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan’dan getirilen Türk vatandaşları da Malatya’da Battalgazi Erkek Öğrenci Yurdunda gözetim altına alınmıştı.

FAS'TA BULUNAN 277 VATANDAŞ ANKARA'DA

Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

tahliye operasyonu kapsamında, 277 Türk vatandaşını Fas'tan getiren THY'nin "Heybeliada" uçağı, 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Aksaray'a gönderildi.

KAZAKİSTAN'DAN GETİRİLEN VATANDAŞLARA BALIKESİR'DE KARANTİNA

Kazakistan'dan uçakla getirilen 164 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na inen uçakla yurda gelen 164 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantinaya alınan 164 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek.

ABD'DEN GELEN 282 TÜRK VATANDAŞI BAŞKENT'TE KARANTİNAYA ALINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan 8'i bebek 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi.

tahliye operasyonu kapsamında, 282 Türk vatandaşını Amerika'dan getiren THY "Kınalıada " uçağı, saat 00.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Ankara Gölbaşı'ndaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına gönderildi.

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