Türk Ticaret Bankası yeniden faaliyete geçti

Türk Ticaret Bankasından yapılan açıklamaya göre, 112 yıllık tarihiyle ilk özel sermayeli milli banka olma özelliğini taşıyan Bankanın, yenilenen yapısıyla faaliyete geçmesi dolayısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisinde (TİM) tanıtım toplantısı düzenlendi.

TİM yerleşkesinde Bankanın ilk şubesi olan Avrupa Merkez Şube'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Haziran sonuna kadar 8 şubeye ulaşmayı planlayan Banka, yıl sonuna kadar toplam 15 şube açmayı hedefliyor.

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Bankanın tanıtım toplantısında Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil, bankanın ihracatçılar için sunduğu yenilikçi çözümler, stratejik hedefler ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınma hamlesinin temelinde, yatırım, üretim ve ihracatın yer aldığını belirterek, "Bu anlayışla Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, ihracatçılarımızın, başarılı performansını artırarak sürdürülebilir kılmaları adına inovasyon, tasarım ve markalaşmayı odağına alan desteklerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Ticaret Bankasının ihracat odaklı yapısıyla, ihracatçılara yeni bir çözüm ortağı olacağını kaydeden Ağar, şu açıklamalarda bulundu: "Bu banka, bir yandan mevduat bankacılığı yapabilecek bir yandan da ihracatçımıza doğrudan, hızlı ve uygun koşullarda finansman sunacaktır. Türkiye'nin üretim gücüne ve ihracat odaklı kalkınma vizyonuna hizmet edecektir. Bu yönüyle Türk Ticaret Bankasını klasik anlamda bir bankanın ötesinde, Türkiye'nin ihracat vizyonunun finansal ayağı olarak görmek gerektiğine inanıyoruz. Böylesine büyük bir marka değerine, çok derin ve köklü bir tarihe sahip olan bankamızı yepyeni bir vizyonla hep birlikte ayağa kaldırma hedefiyle yola çıktık. 2024 sonu itibarıyla toplam 1,9 trilyon liralık hacme ulaşan ihracata yönelik finansman ekosisteminin merkezinde Türk Ticaret Bankasını yeniden konumlandıracak çalışmaları var gücümüzle devam ettiriyoruz. Eski günlerinden de parlak, Türk bankacılığında yeni ve unutulmaz izler bırakacak bir bankayı önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz." REKLAM Mustafa Gültepe de katma değerli üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için lokomotif rol oynadığını belirterek, "Ülkemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimize değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladık. Hedefe ulaşabilmemiz için yüksek teknolojili yatırımlar yapmak, mevcut tesislerimizin teknolojisini yenilemek, dijital ve yeşil dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

İhracatçıların uygun maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişiminin her zamankinden daha çok kritik önem taşıdığını kaydeden Gültepe, "Bu gerçekten hareketle, bankacılık sektöründe 112 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Ticaret Bankasını iki yıl önce İhracatı Geliştirme AŞ aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdık. Türk Ticaret Bankası bundan böyle sadece kredi veren bir kurum olmanın ötesinde ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırırken, teminat sorunlarına alternatif çözümler sunan bir çözüm ortağı gibi çalışacak." değerlendirmesinde bulundu. Yusuf Balcı ise bankanın yeni döneminde odak noktalarının Türkiye'nin ihracat potansiyelini güçlendirmek, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: REKLAM "Türk Ticaret Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesi sadece bankacılık sektörü için değil, Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma süreci için de mühim bir dönüm noktası olacaktır. Bu anlayışla faaliyetlerine yeniden başlayan, İhracatı Geliştirme AŞ'nin bağlı ortaklığı konumundaki Türk Ticaret Bankası, ihracatçının kendi bankası ve çözüm ortağıdır. İhracatçılarımıza yalnızca finansal hizmet sunmakla kalmayıp aynı zamanda onlara danışmanlık vererek yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

İlker Yeşil, Türkiye'nin ihracattaki güçlü performansının GSYH'ye yüzde 28 katkı sağladığını belirterek, "Buna karşılık, ihracatçılar bankacılık sektöründeki kredilerden yüzde 12'lik bir pay alabiliyor. İhracatçının bankacılık sektöründen aldığı finansman desteğinin, ülke ekonomisine sağladığı katkı düzeyine erişebilmesi için Türk Ticaret Bankası olarak önemli adımlar atıyoruz. İhracatçıların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirdiğimiz hizmetlerle hem ulusal kalkınmaya hem de sektörün büyümesine katkı sağlamayı amaç ediniyoruz." ifadelerini kullandı. Yenilikçi finansal ürün ve hizmetlerin yanı sıra zor pazarlar, değişen mevzuat ve yönetmelikler kapsamında ihracatçılara yönelik bir danışman misyonunu da üstlendiklerini vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti: "Böylelikle yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, ihracatçılarımızın büyüme yolculuğunda yanlarında olan bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Türk Ticaret Bankası bugün itibarıyla 4 şubesi ve 270 çalışanıyla hizmet vermekte olup, 15 şube ile 2025'i tamamlamayı hedefliyoruz." Yeşil, 31 Mart itibarıyla ihracatçılara yaklaşık 20 milyar lira finansman desteği verildiğini dile getirerek, kredi limiti tahsis edilen ihracatçı firma adedinin sayısının yaklaşık 550 olduğunu, bu rakamın yıl sonuna kadar 1500'e çıkarılmasının hedeflendiğini, toplam kredi hacminin ise yıl sonuna kadar 62 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi.