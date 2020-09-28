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Türk Telekom, daha önce araç içi acil çağrı eCall sistemine altyapı olarak hazır olduğunu duyurmasının ardından şimdi de Honda iş birliğiyle araç içi acil çağrı (eCall) sistemini hayata geçiridiğini açıkladı. Yeni nesil Honda araçlarda yer alacak Türk Telekom’un yerli eCall çözümü ile bir trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı olsa dahi araç, otomatik olarak 112’yi arayarak kazanın konumu, yönü gibi bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan eCall Acil Çağrı Merkezi’ne iletecek.

eCall sisteminde araçların içinde gömülü olarak bulunacak SIM kartlar gelecekte sadece kaza anında yardım çağrısı göndermekle kalmayacak, aynı zamanda sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bağlantılı çözümler için de kullanılacak. Araç içi internet başta olmak üzere canlı trafik verisinin gösterildiği navigasyon sistemleri, sürüş performansı raporlama, arıza bildirimi gibi ek özelliklerin de yakın gelecekte yeni nesil araçlarda yerini alması bekleniyor.

TRAFİK KAZALARINA ERKEN MÜDAHALE

5G’nin habercisi sayılan akıllı şehirler, Nesnelerin İnterneti (IoT),yapay zekâ ve robotik alanlarında yaptıkları testler, iş birlikleri ve geliştirdikleri uygulamalarla, birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Türk Telekom’un Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Faaliyet gösterdiğimiz bu alanlardan birisi de olası bir trafik kazasında, kazazedeleri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Acil Çağrı merkezi ile iletişime geçirecek olan eCall teknolojisi. Honda ile iş birliğimiz kapsamında eCall teknolojisini deneyimlediğimiz test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Yeni nesil Honda araçlarda bulunan eCall Acil Çağrı Sistemi ile inanıyoruz ki; trafik kazalarına erken müdahale ile hızlıca aksiyon alınabilecek” diye konuştu.

Sürücülerin ve yolcuların araç içinde güvende olmaları, istenmeyen durumlarda hızla destek almaları için geliştirilen teknolojilerin önemine dikkat çeken Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, ‘’Honda, bu alanda sunduğu diğer güvenlik sistemleri gibi eCallsistemini de yeni nesil güvenlik teknoloji kapsamında sunuyor. Bu özelliği ilerleyen dönemlerde tüm modellerimize entegre etmeyi hedefliyoruz” dedi.