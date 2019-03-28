Türkiye’de bu pazar yapılacak olan yerel seçimlere yönelik olarak Yüksek Seçim Kurulu ile ( YSK) koordineli bir şekilde hizmet vereceklerini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, seçimlerin ülkede iletişimin kesintiye uğramadan problemsiz şekilde tamamlanmasını sağlamak için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

İletişim açısından sorunsuz bir seçim süreci geçirmek için il ve ilçe seçim kurulları, siyasi partiler, medya, haber ajansları, önemli kamu kurum ve kuruluşlarına ‘network’ ve güvenlik servisleri verdikleri aktaran Kıraç, şöyle devam etti: "Türk Telekom ile YSK arasında seçim öncesi ve sonrası için gerekli koordinasyon sağlandı. Seçim süresince ülkede kesintisiz iletişim için tüm önlemleri aldık. Network ve servislerimizi yönettiğimiz merkezimiz ve siber güvenlik merkezimizle 7/24 hizmet verecek şekilde yerel seçimlere hazırız. Siber tehditlerin önüne geçmek üzere merkezlerimizde gerekli çalışmaları yaptık."

‘ANKARA VE İSTANBUL’DA MERKEZ KURDUK’

Seçim güvenliğini sağlamak adına tüm birim ve kurumlarla koordine içinde olduklarını ve yerel seçim hazırlıkları kapsamında Ankara ile İstanbul'da seçim koordinasyon merkezleri kurduklarını bildiren Kıraç, seçim güvenliği için 2 Nisan'a kadar acil müdahale gerektiren müşteri servislerini önceliklendirdiklerini kaydetti.

‘SEÇİME ÖZEL 7/24 ÇALIŞACAĞIZ’

kamu kurumlarından gelebilecek acil altyapı ve servis yedekliliği talepleri için gerekli hazırlıkları tamamladıklarına işaret eden Kıraç, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Türk Telekom Bölgeleri ve Genel Müdürlük birimlerinde seçime özel, 7/24 nöbetli çalışma düzenine geçileceğini aktardı.

SİBER SALDIRILARA KARŞI TESPİT SİSTEMİ

YSK ile koordineli olarak tüm önlemleri aldıklarını anlatan Kıraç, YSK tarafından talep edilebilecek her türlü siber güvenlik ihtiyaçları için ön hazırlıkları tamamladıklarını da vurguladı.

Kıraç, seçim süresince önemli merkezler, YSK'nın il ve ilçe merkezleri ve parti binalarının yakınlarına mobil saha desteği vereceklerini belirterek, "Kritik kuruluşların internete açık servislerini sürekli takip edip siber saldırı tespit sistemlerimizle kontrollerimizi yapacağız. Seçim günü Türkiye genelinde nöbet listesi oluşturup nöbetçi sayısını iki katına çıkaracağız" diye konuştu.