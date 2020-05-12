AA

Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile hayata geçirdiği "Telefon Kütüphanesi" uygulaması, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda da görme engellilerin binlerce kitaba, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ve ders kitaplarına ücretsiz ulaşmasını sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Arda Türkmen, Ayşe Tolga, Jülide Ateş, Nazlı Çelik, Arzum Onan gibi isimlerin tablo betimleyerek ve kendi kitaplarını seslendirerek katkıda bulunduğu kütüphanede 50’den fazla kategoride 2 bine yakın kitap yer alıyor.

Telefon Kütüphanesi’ndeki içeriğin zenginleşmesine ve görme engelli vatandaşların daha fazla içeriğe ulaşmasına katkı sağlamak isteyen gönüllüler, daha önce Şermin Yaşar, Ceyda Düvenci gibi isimlerin de kendi kitaplarını seslendirdikleri "Kitaplara Ses" uygulaması aracılığıyla kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar toplam 45 bin 427 kez indirilen, üzerinden 8 bin 55 adet kayıt gönderilen uygulamada iletilen içeriğin yaklaşık 410 bin sayfaya ulaştığı bildirildi.

28 bin 400 gönüllüsü bulunan uygulamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde bulunan tüm gönüllüleri Engelliler Haftası’nda daha fazla kitap seslendirmeye davet ettiği de kaydedildi.

Gönüllü olarak kitap okumak isteyenlerin, "Kitaplara Ses" uygulamasını akıllı cihazlarına indirdikten sonra, GETEM ile bağlantıya geçerek okumak istedikleri kitabı belirlediği ve uygulama üzerinden seslendirdikleri kitabı yine uygulama üzerinden bir tuşa basarak GETEM’e gönderebildikleri bilgisi verildi.

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