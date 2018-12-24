Türk Telekom, 2009 yılından beri müşterilerine sunduğu Kurumsal Güvenlik hizmetlerini Ankara’da açtığı Siber Güvenlik Merkezi ile genişlettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom’un 1500 metrekarelik “Siber Güvenlik Merkezi”, kritik veri ve altyapıya sahip kamu kurumları ve kurumsal şirketlere uçtan uca siber güvenlik çözümleri sunacak.

Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi’nin açılışıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, dünyada siber suçların dağılımı incelendiğinde, ilk sırada yüzde 23 ile ABD'nin geldiğini belirterek, "Türkiye yaklaşık yüzde 3 ile 9'uncu sırada. Dünya genelinde atak oranı her geçen gün artıyor. 2017'de yüzde 2.1 atak ülkemizi hedef almış. 2018'in ilk yarısında dünyada ise 2.8 milyon DDoS atak gerçekleşmiş. Aylık oranda bunlar artmaya başladı" dedi.

Küresel bilişim pazarının yüzde 20'sinin yazılım harcamalarına gittiğine işaret eden Kıraç, "Güvenlik yazılım harcamaları da bunun yüzde 2'si oranında ve 35 milyar dolar civarında. Türkiye'de ise güvenlik yazılım harcamaları bilişim harcamalarının yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu da yaklaşık 100 milyon dolar civarına tekabül ediyor" diye konuştu.

‘SEÇİM DÖNEMİNDE SALDIRILAR OLUYOR… BUNLAR ARTIK RUTİN’

Siber saldırıyı tek noktadan engellemenin çok zor hale geldiğine dikkati çeken Kıraç, bunun kademeli çözümle engellenmesi gerektiğini ve Türk Telekom'un da bu yapıya geçtiğini bildirdi. Kıraç, şöyle konuştu:

"Şu an yaklaşık bini aşkın kurumsal müşterimize siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operatörü olarak, ülkenin en büyük siber güvenlik merkezinde Türkiye'yi günümüzün ve geleceğin siber saldırılarına karşı korumaya devam edeceğiz. Siber saldırıların boyutları artmaya başladı. Seçim döneminde ya da bazı sosyal olaylar zamanında saldırılar oluyor ama bunlar artık rutin hale geldi. Biz günlük yaklaşık 15-20 müşterimize belli boyutlarda saldırı geldiğini görüyoruz."

‘HER YIL 2-3 KAT ARTIYOR’

Türk Telekom’un verdiği bilgiye göre siber güvenliğe dünya çapında harcanan tutar 600 milyar doları buldu. Günde 2.7 milyon kişi siber saldırılardan etkilenirken, dakikada 1274 yeni “malware” türevi ortaya çıkıyor ve 23 “phishing” e-posta atağı yapılıyor.

Türkiye’nin her geçen yıl 2-3 kat daha fazla siber saldırı aldığını ifade eden Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, bu kapsamda şirket olarak 2009 yılından beri müşterilerine kurumsal güvenlik hizmetleri sunduklarını hatırlattı.

1500 metrakareyi aşan Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi’nde, izleme, analiz, uç cihaz yönetimi ve danışmanlık gibi hizmetlerinin verileceğini söyleyen Önal, merkez üzerinden Gelişmiş Sürekli Tehdit olarak tanımlanan APT hizmeti de vermeye başladıklarını aktardı.