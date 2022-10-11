Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türk Telekom ve Paris arasındaki maç hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketbol (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya) ve London Lions ile (Büyük Britanya) kozlarını paylaşacak.