25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün akşam Elazığ merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Telekom her kademeden tüm ekipleriyle deprem bölgesinde sahaya indi. Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri alan Türk Telekom, bölgedeki vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hız kesmeden sürdürüyor. Depremin en yoğun şekilde hissedildiği Elazığ’da öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları depremzedelere ücretsiz iletişim hizmeti sunmaya devam ediyor. AFAD'ın daveti üzerine deprem bölgesine hareket eden Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ise yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyor.
SABİT VE ANKESÖRLÜ TELEFONLAR ÜCRETSİZ KULLANIMA AÇILDI
İlk etapta Elazığ PTT ve Valilik önünde olmak üzere, Elazığ ve Malatya genelindeki 547 ankesörlü telefon, sabit ve mobilde yurt içinde tüm yönlere ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Deprem sonrası bölgede hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapı hizmetlerini karşılayan Türk Telekom yardım koordinasyon sürecine destek olmaya devam ediyor.
SABİT SES VE İNTERNET DESTEĞİ
Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul’da kuruluma hazırlanan 6 adet şarj ünitesi öncelikli olarak belirlenen 3 toplanma alanında hizmet vermek üzere Elazığ’a gönderildi. Vatandaşların sabit ses ve internet ihtiyaçlarına destek olmak adına her bir lokasyonda 5 sabit ses ve 2’şer sabit internet faaliyete geçirildi. Bu noktalarda bölge halkına limitsiz olarak WİFİ internet hizmeti sunulmaya başlandı. Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya’da bulunan Türk Telekom Mağazaları da ücretsiz şarj hizmetini aralıksız sürdürüyor.
Sabit ses ve sabit internet hattı çekilen lokasyonlar
*Elazığ, Kültür Mahallesi Ahmet Aytar Toplanma Merkezi
*Elazığ, Çarşı Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Toplanma Merkezi
*Elazığ, Nailbey Mahallesi Elazığ Öğretmen Evi Toplanma Merkezi
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