Başkent temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yine yeniden bizimle ailemize tekrardan hoş geldin Nick Johnson" ifadeleri kullanıldı.

2019-2020 sezonunda Türk Telekom'un kadrosunda yer alan 27 yaşındaki ve 1.91 metre boyundaki Nick Johnson, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.