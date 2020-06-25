Türk Telekom'a ait binanın çatı katında yangın - MANİSA

Yarhasanlar Mahallesi'nde bulunan binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında çatı katı hasar gördü.

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