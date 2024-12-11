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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom: 87 - Aris Midea: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom: 87 - Aris Midea: 77 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta maçında konuk ettiği Yunan temsilcisi Aris Midea'yı 87-77 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 23:17 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:17
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        Türk Telekom, Yunan ekibini devirdi!
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        BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta maçında Türk Telekom, evinde ağırladığı Yunan ekibi Aris Midea'yı 87-77 mağlup etti.

        Takımların sert savunmayla başladığı maçın ilk 5 dakikası 8-4 Aris Midea'nın üstünlüğüyle geçildi. Yay gerisinden isabetli şutlar bulan konuk ekip, ilk periyodu 22-14 önde tamamladı.

        İkinci periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Türk Telekom, konuk takımın başatrenörü Ioannis Kastritis'e mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, 15. dakikada 34-31 öne geçmeyi başardı. İki takım da yay gerisinden isabet bulduğu maçta Türk Telekom, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

        Üçüncü periyodun başında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, çeyreğin ilk 3 dakikası Türk Telekom'un 48-47 üstünlüğüyle geçildi. Başkent temsilcisi, üçüncü periyodu da 63-60 önde bitirdi.

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        Çekişmeli geçen maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyan parkeden 87-77 galip ayrıldı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ), Guido Giovannetti (İtalya)

        Türk Telekom: Smith 6, Brown 18, Bess 2, Alexander 7, Makoundou 9, Berkan Durmaz 5, İsmet Akpınar 19, Melih Tunca, Mahir Ağva 5, Hanlan 16

        Aris Midea: Cooper 20, Nolley 10, Chatzidakis 2, Vissariou 3, Banks 2, Laszewski 9, Willis 15, Roberts 5, Fillios, Hodge 11

        1. Periyot: 14-22

        Devre: 45-43

        3. Periyot: 63-60

        4. Periyot: 87-77

        Beş faulle oyundan çıkan: 39.18 Fillios (Aris Midea)

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