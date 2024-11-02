Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        16
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Bellona Kayserispor
        KYS
        9
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom: 105 - Darüşşafaka Lassa: 68 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom: 105 - Darüşşafaka Lassa: 68 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, evinde konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 105-68 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom evinde farka koştu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 105-68 yendi.

        Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrek, Makoundou ile pota altından peş peşe sayılar bulan başkent ekibinin 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Türk Telekom, Moore'un ayakta tutmaya çalıştığı rakibine karşı Brown'ın da devreye girmesiyle farkı arttırdı ve soyunma odasına 48-39 önde gitti.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Gökçebel

        REKLAM

        Türk Telekom: Melih Tunca 16, Brown 18, Bess 9, Berkan Durmaz 5, Makoundou 21, Hanlan 2, Angola 5, Mahir Ağva 16, İsmet Akpınar 13, Arda Özdoğan, Kaan Berk Tarla

        Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 5, Moore 17, Gach 16, Tinkle 10, Tarık Sezgün 2, Yiğit Onan 11, Ege Demir 7, Ege Akçay, Tolga Kay, Doğan Bozveli

        1. Periyot: 26-22

        Devre: 48-39

        3. Periyot: 72-50

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Habertürk Anasayfa