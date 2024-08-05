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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türk teknoloji firması NATO'ya haberleşme hizmeti sağlayacak - Teknoloji Haberleri

        Türk teknoloji firması NATO'ya haberleşme hizmeti sağlayacak

        Türk teknoloji firması MİA Teknoloji AŞ'nin arasında yer aldığı MEE İş Ortaklığı, Gemi Sahil Gemi Muharebe Sistemi ile NATO'ya haberleşme hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:03
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        Türk teknoloji firması NATO'ya haberleşme hizmeti sağlayacak
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        NATO savunma ve güvenlik portföyünde bulunan ve ETES Teknolojik Sistemleri Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti., E4E Elektronik Mühendislik Yazılım Tasarım Ltd. Şti. ve MİA Teknoloji AŞ'nin de içinde yer aldığı MEE İş Ortaklığınca NATO'da yürütülecek haberleşme projesinin Türkiye tanıtımı Ankara'da bir otelde yapıldı.

        MİA Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, buradaki konuşmasında, MEE İş Ortaklığının 22 aylık sürecin ardından NATO'nun Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansınca (NCIA) yapılan ihaleye katıldığını ve ihaleyi kazandığını, 25 Temmuz'da da imzaların atıldığını söyledi.

        "LINK 22 ÖZELLİĞİ KAZANDIRACAK"

        Proje hakkında bilgi veren Beltekin, "Gemi Sahil Gemi Muharebe Sistemi, NATO Hava Savunma Yer Sistemi (NADGE), Havadan Erken Uyarı Sistemleri (AEW) ve Deniz Kuvvetleri arasında mevcut taktik bilgi alışverişini destekleyen Link 1, Link 11, Link 11B sistemlerine en güncel teknoloji olan Link 22 özelliği kazandıracak bir teknoloji" dedi.

        Beltekin, proje kapsamında, Birleşik Krallık, Hollanda ve Yunanistan'da 22 lokasyonda sistem kurulacak şekilde sözleşme imzalandığını ifade ederek, MEE İş Ortaklığının kazandığı ihalenin Türk savunma sanayisinin bir başarısı olduğunu dile getirdi.

        Başarıyı yetişmiş insan kaynağı ve vizyonla elde ettiklerine dikkati çeken Beltekin, şunları kaydetti.

        "Proje, NATO'da savunma sanayi sistemleri teknolojiler arasında alınmış ve Türkiye'nin aldığı en büyük proje olarak nitelendirilmekte. Bu son olmayacaktır, daha kıymetli işleri savunma sanayi firmalarımız mutlaka alacaktır. Bizim için gurur verici olan proje 5 yıl sürecek. Bizler için de önemli bir aşama. 5 yıl boyunca bu projenin içinde var olmak gündemimizde. Elde ettiğimiz altyapıyla beraber ana hedefimiz, NATO'da bundan sonra gerçekleştirilecek daha büyük ve farklı konulara adım atmak. Bu, NATO NCIA'nin Türk firmalarıyla yaptığı en yüksek bedelli iş."

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