10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa kupalarında bu sezon 4 farklı organizasyonda mücadele eden Türk erkek basketbol takımları, şimdiye kadar çıktıkları maçlardaki yüzde 61,1'lik galibiyet oranıyla ilk sırada yer aldı.
Bu sezon THY Avrupa Ligi, ULEB Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'na 32 ülkeden 112 takım katıldı.
Avrupa kupalarında en fazla katılım Türkiye ve İspanya'dan oldu.
Türkiye ile İspanya'nın 11'er ekiple yer aldığı turnuvalarda, bu iki ülkeyi 8 takımla Almanya, 7'şer ekiple Fransa, İtalya, Rusya, 6 takımla Yunanistan, 5 ekiple İsrail, 4'er temsilciyle Belçika, Litvanya, Polonya, 3'er ekiple Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Romanya, 2'şer takımla Belarus, Finlandiya, İsveç, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Letonya, Sırbistan, Ukrayna, 1'er temsilciyle de Avusturya, Çekya, Danimarka, Estonya, İsviçre, Portekiz, Slovakya ve Slovenya takip etti.
EN BAŞARILI ÜLKE TÜRKİYE!
Avrupa kuplarında bu sezon en az 20 maça çıkmış ülkeler içinde Türk ekipleri, oynadıkları 175 maçta 107 galibiyet ve 68 yenilgiyle yüzde 61,1 galibiyet oranı yakaladı.
Ülkeler içinde en başarılı ekip konumundaki Türkiye'yi, yüzde 60,8 ile İspanya, yüzde 58,1 ile İsrail takip etti.
Bu sezon Avrupa'da en az 20 müsabaka oynamış ülkelerin yakaladıkları performans şöyle:
|Ülke
|O
|G
|M
|Galibiyet yüzdesi
|Türkiye
|175
|107
|68
|61,1
|İspanya
|199
|121
|78
|60,8
|İsrail
|74
|43
|31
|58,1
|Romanya
|34
|19
|15
|55,9
|İtalya
|112
|62
|50
|55,4
|Ukrayna
|24
|13
|10
|54,2
|Sırbistan
|39
|21
|18
|53,9
|Yunanistan
|105
|55
|50
|52,4
|Rusya
|125
|63
|62
|50,4
|Macaristan
|36
|17
|19
|47,2
|Almanya
|129
|56
|73
|43,4
|Letonya
|28
|12
|16
|42,9
|Litvanya
|69
|29
|40
|42
|Fransa
|101
|42
|59
|41,6
|Belçika
|48
|18
|30
|37,5
|Hollanda
|34
|12
|22
|35,3
|Karadağ
|26
|8
|18
|30,8
|Polonya
|50
|14
|36
|28
Not: Ukrayna ekiplerinin 1 beraberliği bulunuyor
PINAR KARŞIYAKA VE ANADOLU EFES DAMGASI!
THY Avrupa Ligi'nde 24 maçta sadece 3 yenilgisi bulunan Anadolu Efes, yüzde 87,5 galibiyet oranıyla, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek final vizesi alan Pınar Karşıyaka'dan sonra en başarılı ekip konumunda bulunuyor.
Kupaya eleme turundan başlayan Pınar Karşıyaka, 14 maçta sadece 1 yenilgi alırken, 11'i üst üste olmak üzere 13 galibiyete imza attı. İzmir temsilcisi bu sezon Avrupa'da yüzde 92,9 galibiyet oranıyla mücadele ediyor.
İki Türk temsilcisini yüzde 85,7 galibiyet oranıyla Çekya'dan ERA Nymburk ile 78,6'lık galibiyet yüzdesi yakalayan Türk Telekom'un yanı sıra Letonya'dan Ventspils, Romanya'dan U-BT Cluj, İspanya'dan Iberostar Tenerife, İsrail'den Hapoel Kudüs ve İtalya'dan Dinamo Sassari izliyor.
TÜRK EKİPLERİNİN PERFORMANSI
Anadolu Efes'in 24. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantilediği THY Avrupa Ligi'nde, diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko play-off vizesi için mücadelesini sürdürüyor. TOFAŞ'ın çeyrek finale kalmayı garantilediği ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen de umudunu son haftaya taşıdı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, Teksüt Bandırma ve Beşiktaş Sompo Sigorta son 16 turuna kalmayı başarırken, Gaziantep Basketbol organizasyona veda etti.
FIBA Avrupa Kupası'nda ise aynı grupta yer alan Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji rakiplerini geride bırakarak çeyrek finale çıktı.
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