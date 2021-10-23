Türk süt üreticilerine kapılarını ilk kez geçen yıl mayıs ayında açan Çin'e Türkiye'den yapılan süt ürünleri ihracatı, bu yıl 9 ayda yaklaşık 52 milyon dolara ulaştı.
Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yıl mayıstan yıl sonuna kadar Çin'e 14,6 milyon dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı yapan Türk firmaları, pazardaki paylarını genişletti. Çin'e yapılan süt ve süt ürünü ihracatı, bu yıl 9 ayda 51 milyon 400 bin dolara çıktı.
Bu ülkeye yapılan süt ürünleri ihracatının yarısını peynir altı suyu oluşturdu. Türkiye'den Çin'e 26 milyon 250 bin dolarlık peynir altı suyu ihraç edilirken, yaklaşık 500 bin dolarlık da peynir çeşidi gönderildi. İhracatın diğer kalemlerini de yoğurt ve krema gibi süt ürünleri oluşturdu.
2022 İHRACAT HEDEFİ 180 MİLYON DOLAR
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, gıda ihracatçısı firmalarının en büyük hedeflerinin uzun yıllardır Uzak Doğu olduğunu ifade etti.
Süt ve süt ürünleri sektörünün de Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde Çin pazarına giriş yaptığını aktaran Girit, bu ülkenin ilk etapta 52 firmayı akredite ettiğini belirtti. Girit, "Şu an ise 56 firmaya çıktık. Hedefimiz bu sayıyı daha yukarı taşımak. Ayrıca peynir altı suyunun yanına, daha fazla katma değerli ürünleri eklemek de istiyoruz." dedi.
Geçen yılın tamamında 14,6 milyon dolarlık süt ürünleri ihracatı yaptıklarını belirten Girit, "Bu yılın sonunda Çin'e ihracatı 80 milyon dolar olarak öngörüyoruz. Önümüzde yıl için de bunu 180 milyon dolara çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sektörün ilk etapta ürünlerini ağırlıklı olarak Çinli gıda sanayicilerine gönderdiğine işaret eden Girit, "Bu yıl son tüketiciye ulaştık. Labne cinsi ürünlerimiz raflarda. Yaklaşık 200 bin dolarlık mozerella peyniri ihraç ettik. Firmalarımız buradaki markalarıyla Çin raflarında yerlerini aldı. Bu tarz ürünleri artırmak istiyoruz." diye konuştu.
Yeni pazar arayışlarının sürdüklerini aktaran Girit, "Hong Kong ve Filipinler üzerine çalışmalarımız var. Bakanlıklarımız büyük emek veriyor." dedi.
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