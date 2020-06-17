Galatasaray'ın kadrosu muhteşemdi. Hasan Şaş gibi çok özel bir oyuncunun öyle yüksek bir form yakalamışken ilk 11'de olmaması bizim için avantajdı. Yine de, bir oyuncu olarak, aynı zamanda hep en iyilere karşı rekabet etmek istersin. Bu yüzden ikinci yarıda da olsa sahaya çıkmasından mutluydum, böylelikle birbirimize karşı oynama şansımız olmuştu. Söylediklerim, onun yokluğunda kazanma şansımızın artmasından dolayıydı.