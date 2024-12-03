Türk Standartları Enstitüsü, 161 personel alımı yapıyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alınacak. Başvuru sürecinden sonra adaylar sınava girecek ve sınav detayları 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek. İşte, TSE personel alımı detayları...