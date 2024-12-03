Türk Standartları Enstitüsü 161 personel alıyor! TSE personel alımı başvuru tarihleri nedir?
Türk Standartları Enstitüsü, 161 personel alımı başvuruları 1 Aralık itibarıyla başladı. Alınacak 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı pozisyonları için 18 Aralık'ta sınav yeri ve saati ilan edilecek. İşte, TSE 161 personel alımı başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
- 1
Türk Standartları Enstitüsü, 161 personel alımı yapıyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alınacak. Başvuru sürecinden sonra adaylar sınava girecek ve sınav detayları 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek. İşte, TSE personel alımı detayları...
- 2
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 161 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
TSE, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.
- 3
TSE PERSONEL ALIMI BAŞVUR TARİHLERİ
Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.
-
- 4
ADAYLAR SINAVA TABİ TUTULACAK
Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.
- 5
ADAYLAR NEYE GÖRE ALINACAK?
Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.