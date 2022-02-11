Berlin'de tanıtım

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Festival bölümü fiziki olarak düzenlenecek olan 72. Berlin Film Festivali’nde 'European Film Market' bölümü çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlı'ğının 'Ortak Yapım Desteği' verdiği ve Maryna Er Gorbach’a Sundance Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen Ödülü' kazandıran 'Klondike' filmi de bugün başlayan festivalin Panorama seçkisinde yer alıyor.

Avrupa Sineması’nın önemli yönetmenlerinden Alain Guiraudie’nin yeni filmi "Nobody’s Hero"nun gösterimiyle açılacak Panorama seçkisinde ayrıca 'Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması' belgeseliyle tanınan yönetmen Cem Kaya’nın 'Aşk, Mark ve Ölüm' filmi izleyicilerle buluşacak.

Festivalde yer alacak bir diğer isim ise 'Sarı Zarflar' filmiyle Berlinale Co-Production Market’de yer alacak yönetmen İlker Çatak olacak.

Festivalde ana yarışmasının jüri başkanlığını Hint asıllı Amerikalı yönetmen M. Night Shyamalan üstlenecek. Festivalde aralarında Francois Ozon, Claire Denis, Hong Sang-soo, Ulrich Seidl gibi yönetmenlerin yeni filmlerinin yer aldığı 18 film Altın Ayı ödülü için yarışacak.

Festivalin European Film Market bölümü kapsamında Türk sinemasının uzun metraj, kısa metraj ve belgesel türlerindeki en yeni ve geliştirme aşamasında olan projeleri tanıtılarak Türk filmleri uluslararası arenada görücüye çıkacak.

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi için sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları da görüşülecek.

Berlin Film Festivali’nde ayrıca yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren 'Yabancı Film Yapım Desteği' uluslararası film yapımcılarına anlatılacak.