        Türk Sinema Arşivi güvence altında

        Türk Sinema Arşivi güvence altında

        Türk Sinema Arşivi güvence altında... Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki büyük koleksiyonu geleceğe taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 12:05 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:10
        Türk Sinema Arşivi güvence altında
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ardından Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu modern koşullarda koruma altına aldı.

        Osmanlı İmparatorluğu’ndan Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu, artık uluslararası standartlara sahip özel arşivlerde muhafaza ediliyor.

        SİNEMANIN HAFIZASI GÜVENLİ ORTAMDA

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) Beşiktaş Balmumcu yerleşkesinde uzun yıllardır saklanan Prof. Sami Şekeroğlu Koleksiyonu, yapılan incelemelerde içinde bulunduğu yapının yüksek deprem riski taşıması nedeniyle taşınma kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla yaklaşık 10 bin film, üniversitenin Bomonti Kampüsü’nde inşa edilen, iklimlendirme sistemleriyle donatılmış modern arşiv merkezine taşındı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk döneminden kalan nitrat tabanlı film koleksiyonu, Atatürk’ün doğumunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında bir araya getirilen Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi filmleri ile Türk sinema tarihine ait filmleri de kapsıyor. Bu değerli arşiv, Genelkurmay Başkanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı bünyesinde Bakanlık tarafından kurulan özel arşiv merkezine taşındı.

        Filmler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmadan önce bu şekilde sağlıksız ortamlarda saklanıyordu.

        Bu filmler hem nitrat tabanlı olarak korunuyor hem de dijitalleştirilerek çağın gerektirdiği biçimde geleceğe taşınıyor. Bakanlık, eserleri düzenli olarak denetleyerek filmmirasim.ktb.gov.tr adresi ve YouTube/Sine_Resmi kanalı üzerinden kamuoyunun erişimine sunuyor.

        Türk sinema tarihinin en değerli filmleri, bugün güvenli arşivlerde; yarın ise gelecek kuşakların kültürel mirası olarak varlığını sürdürecek.

        #sinema
