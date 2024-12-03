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        Türk sanatı 'Art Miami Context' sanat fuarında

        Gama Gallery, 9 sanatçıdan 28 adet eseri dünyanın en büyük sanat organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Miami Sanat Haftası'nın köklü etkinliklerinden Art Miami Context'te uluslararası sanat dünyasıyla buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:50
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        Türk sanatı 'Art Miami Context'te
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        Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki önde gelen temsilcilerinden Gama Gallery, 3-8 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Art Miami Context sanat fuarında, Türkiye’den katılan tek galeri olarak yerini alıyor. Galeri, 9 sanatçıdan 28 adet eseri dünyanın en büyük sanat organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Miami Sanat Haftası’nın köklü etkinliklerinden Art Miami Context’te uluslararası sanat dünyasıyla buluşturuyor.

        Bu yıl 8. kez Art Miami Context’e katılan Gama Gallery, farklı disiplinlerden sanatçıların özgün eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Galerinin bu yılki standında, seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu’nun eserlerinden, çağdaş fotoğraf sanatına yenilikçi bir soluk getiren Koray Erkaya’nın çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede eser seçkisine yer veriliyor. Ayrıca, dinamik renk kompozisyonlarıyla tanınan ressam Hakan Esmer ve tuval üzerine grafit, karakalem ve akrilik kadın portreleriyle eserleriyle öne çıkan Zarife Gizem İbrahimoğlu da galerinin bu özel seçkisini oluşturan sanatçılar arasında yer alıyor.

        İnce işçilikle oluşturduğu tel heykelleriyle dikkat çeken Serap Kurtuluş ve izleyiciyi gerçeklik ile hayal gücü arasında bir yolculuğa çıkaran ressam Zeynep Güler Özgörüş de bu yılki koleksiyonun önemli parçalarını oluşturuyor. Ayrıca, renklerin çok katmanlı yapısıyla soyut figürler yaratan Gülten İmamoğlu, geleneksel malzemelerle tasarladığı çok katmanlı duvar heykelleri ile tanınan Taner Şekercioğlu ve tuval üzerine keçe ile yaptığı özgün çalışmalarıyla dikkat çeken Evren Temel de çalışmalarıyla galerinin zengin sanat anlayışını yansıtıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gama Gallery
        #Art Miami Context
        #Tuba Önder Demircioğlu
        #Zarife Gizem İbrahimoğlu
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