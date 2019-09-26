26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz Cuma akşamı başta başkent Kahire olmak üzere birçok Mısır kentinde binlerce kişi 2013'te darbeyle iktidarı devralan Abdülfettah Es Sisi yönetimine karşı sokağa çıktı.
Uzun yıllar sonra ilk kez sokak eylemlerinin yaşandığı ülkede, Cuma gecesi gözaltına alınan yüzlerce kişiden biri de Türk vatandaşı 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Berdan Türkmen'di.
18-30 yaş arasında gençlere yurtdışında staj ve sosyal sorumluluk projelerinde görev almak gibi imkanlar sunan AIESEC isimli öğrenci programı vasıtasıyla Mısır'a giden Türkmen'in, gösterilerin yaşandığı gece Tahrir Meydanı'na yakın bir konumda bulunan otelinden yemek yemek için çıktığı öğrenildi.
Osmangazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Türkmen'den gözaltına alındığı Cuma gecesinin ardından bir daha haber alınamadı.
BABA TÜRKMEN: OĞLUMUN DURUMUNDAN ENDİŞE EDİYORUM
Habertürk'ün ulaştığı baba Yılmaz Türkmen, oğlunun staj için Kahire'ye gittiğini ve normal şartlarda bu hafta sonuna dönüş biletinin bulunduğunu belirtti. Oğlunun politik bir eğilimi olmadığını ve Türk vatandaşı olduğu için kurban seçildiğini söyleyen baba Türkmen, Kahire Büyükelçiliği'nin Mısırlı yetkililerle temasa geçtiğini belirtti.
Baba Türkmen, "Konsolosluk bana oğlumun Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından gözaltına alındığını söyledi. Durumundan endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.
Baba Türkmen ayrıca oğluyla görüşebilmek için yürüttüğü çabaların da sonuçsuz kaldığını belirtti.
Konuyla ilgili ulaştığımız Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nden yetkililer olayla ilgili bilgi veremeyeceklerini söyledi.
Öte yandan Habertürk'e konuşan AIESEC Türkiye Direktörü Alihan Polat, hem Türkiye hem Mısır şubelerinin konuyla ilgilendiklerini ve Kahire'deki konsolosluk çalışanlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.
MISIR'DAKİ GÖSTERİLER
2013'te seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik askeri darbeyle iktidara gelen Abdülfettah Es Sisi, görevi geldikten sonra ülkeyi demir yumrukla yönetmeye başlamıştı.
Baskı politikalarının yıllar içerisinde tırmandığı Mısır'da geçtiğimiz hafta sürgünde yaşayan Muhammed Ali isimli bir iş insanı sosyal medyada paylaştığı videolarla Sisi'ye yolsuzluk suçlamasında bulunmuş ve Mısır halkını sokağa çıkmaya çağırmıştı.
Muhammed Ali'nin çağrısıyla ülkede yıllar sonra ilk kez sokak eylemleri yapılırken, Mısır'ı yakından takip eden bir çok uzman isim ülkede 'korku duvarının yıkıldığına' dair yorumlarda bulunmuştu.
Birçok Mısır kentinde düzenlenen sokak gösterilerinde Cuma günü 300'den fazla kişi gözaltına alınmış, sonrasında ülke çapında yürütülen operasyonlarda aralarında muhalefetin önde gelen isimlerinin de oluğu kişilerin gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 1400'e kadar yükselmişti.
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