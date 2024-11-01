Türk Nippon Sigorta acenteleri Karadağ’da buluştu  

Acentelerine düzenlediği kampanyalarla acentelerinin motivasyonunu en üst noktada tutmaya gayret gösteren Türk Nippon Sigorta 2024 yılının ikinci gezisini Karadağ’a gerçekleştirdi. Acenteleri için motivasyon kampanyalarına 2025 yılında da devam edecek olan Türk Nippon Sigorta yetkilileri yeni yılda da dünyanın çeşitli yerlerinde acenteleriyle buluşmaya devam edeceklerini aktardı.

Türk Nippon Sigorta’nın acenteleriyle büyüyen genç, dinamik bir sigorta şirketi olarak ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalı olan acentelerimiz için gerçekleştirdiğimiz seyahat kampanyalarımızın ikinci durağı olan Karadağ gezimizi gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen 3 günde birçok yeni yer görme imkânımız oldu. Seyahatlerimizin bize kattığı en önemli kazanç ise acentelerimiz ile buluşma, onların isteklerini yüz yüze konuşma ve değerlendirme şansı yakalamamızdı. Acentelerimizden gelen her türlü öneriyi şirket olarak hızlıca değerlendirip, inandıkları her iş için onlara destek vermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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REKLAM EN ÖNEMLİ DAĞITIM KANALI Acente sayılarını bin 200 adete çıkardıklarını söyleyen Dr. E. Baturalp Pamukçu sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalını acenteler oluşturuyor. Üretimimizin büyük bir kısmını en önemli iş ortaklarımız olan acentelerimiz vasıtasıyla sağlıyoruz. Acentelerimize özel olarak hazırladığımız kampanyalarımızda hedef, şirketimize olan bağlılık duygusunu pekiştirmek dışında, çapraz satış imkanları yaratmak, sigortalı beklentilerine çözüm sağlamak, aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamaktır.”

Pamukçu, “Kampanyalarımızla değişik ürünlerle sahanın nabzını da tutuyor, verilen reflekse göre bir sonraki kampanyada izleyeceğimiz yolu daha da netleştiriyoruz. Kampanyanın üretim anlamında pozitif katkısının yanında, ürün çeşitliliğimizle hem sigortalı hem de acentelerimiz arasında farklılığımızı ortaya koyuyoruz” dedi. 1 – 3 Ekim tarihleri arasında Karadağ’a gerçekleştirilen gezi kapsamında Türk Nippon Sigorta acenteleri keyifli anlar yaşadı. İlk gün gerçekleştirilen panaromik şehir turuyla acenteler Budva şehrini daha yakından tanıma imkânı bulurken, ikinci gün yapılan Perast & Kotor turuyla da Karadağ’ın en önemli lokasyonlarından iki tanesini görme imkânı buldu. Gezinin son gününde ise acenteler Avrupa’nın en yeni yat limanlarından Porto Montenegro’yu gezme imkânı buldu, son olarak Tivat şehri turuyla da geziyi tamamladılar.