Türkiye’de pandemi vakalarının görüldüğü 2020 Mart ayından itibaren önlemini alarak evde çalışma sistemini uygulamaya başlayan Türk Nippon Sigorta, normalleşme sonrasında ise Eylül ayına kadar hibrit çalışma modeline geçerek çalışanları için en uygun ve verimli çalışma ortamını sağlayan öncelikli şirketlerinden biri oldu. Hibrit çalışma modelinde yüzde 30 kapasite ile dönüşümlü olarak ofise gelen çalışanlarına periyodik olarak antikor testleri, aylık olarak ofisin nano teknoloji ile dezenfekte edilmesinin yanı sıra isteyen çalışanlarının evlerinin nano teknoloji ile ücretsiz dezenfekte edilmesini sağlayan Türk Nippon Sigorta çalışanların ve ailelerinin sağlığını insan kaynaklarını stratejisinde birinci plana koyuyor.
ÇALIŞANLARA ALIŞVERİŞ ÇEKİ
Pandeminin getirdiği sıkıntıların yükünü paylaşmak ve çalışanlarına mutlu bir çalışma imkânı yaratmak Türk Nippon Sigorta’nın en önemli önceliklerinden biri. Pandemi nedeni ile evden çalışma sisteminin uygulanması ve buna bağlı olarak artan masrafları göz önünde bulunduran Türk Nippon Sigorta çalışanların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine destek olabilmek adına alışveriş çeki hediye ediyor.
TNS’DE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Ayrıca Türk Nippon Sigorta, çalışanlarına sağladığı eğitim fırsatlarından biri olan İngilizce dil eğitim programına yeni dönemde online olarak devam etme kararı aldı.
Boğaziçi Dil Eğitim Kurumu tarafından Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen eğitimde çalışanlar haftanın iki günü ikişer saat olmak üzere ders alarak İngilizcelerini geliştirme imkânı buluyor. Eğitim programları ile ilgili açıklama yapan genel müdür Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Sektörel gelişmeler paralelinde verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra, çalışanlarımızın kişisel gelişimine yönelik eğitimler de vermeye önem veriyoruz. En büyük yatırımın insan olduğu mantığı ile yola çıkarak çalışanlarımıza buna benzer eğitim fırsatları sunmaya ve gelişimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
ECEM GÜZEL'İ TOKYA OLİMPİYATLARINA UĞURLADIK
Hem bireysel hem de takım sporlarına destek vererek Türk Sporu’nun gelişmesini kendine hedef olarak belirleyen Türk Nippon Sigorta, 2020 yılında sponsoru olduğu ve Olimpiyat seçmesini kazanan aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Olimpiyatlara katılacak ilk kadın yelken sporcusu olan Ecem Güzel’e olimpiyat yolunda başarılar diledi.
2020 yılında pandemi sebebi ile gerçekleştirilemeyen bu yüzden bu yıl 23 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarında ülkemizi yelken branşında temsil edecek Ecem Güzel için Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Su Sporları ve Sosyal Tesisleri’nde bir organizasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen organizasyonda Türk Nippon Sigorta, Ecem Güzel'e başarı dileklerini iletti.
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