Türk mutfağının geleneksel lezzeti: Yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

Malzemelerini hazırladıktan sonra hızlıca yapabileceğiniz, pratikliği sayesinde sizi yormayacak ama bir kâse ile sizi doyurmayı da başaracak enfes bir lezzet: yüksük çorbası. Türk mutfağının geleneksel çorbalarından olan ve adını, mantı hamurunun küçük yuvarlaklar haline getirilmesinde alan yüksük çorbasına bazı yörelerde mantı çorbası da denir.