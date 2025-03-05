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        Haberler Yemek Yapma Türk mutfağının en sevilen klasiği karnıyarıktan üzüm hoşafına Ramazan'ın beşinci gününe özel iftar menüsü!

        Türk mutfağının en sevilen klasiği karnıyarıktan üzüm hoşafına Ramazan'ın beşinci gününe özel iftar menüsü!

        Ramazan'ın beşinci gününe özel hazırlanan iftar menüsü, hafif başlangıçlardan geleneksel lezzetlere kadar zengin alternatifler sunuyor. İşte iftarınıza renk katacak tariflerle hazırladığımız menü önerisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:30
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        Beşinci güne özel iftar menüsü!
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        BROKOLİ ÇORBASI

        MALZEMELER:

        500 gram brokoli

        7 su bardağı su

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı un

        1,5 çay kaşığı tuz

        Yarım çay kaşığı karabiber

        YAPILIŞI:

        Brokoliyi yıkayın ve küçük parçalara ayırın. Derin bir tencere çıkartın ve içerisine brokoliyi ekledikten sonra üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayın.

        Haşlandıktan sonra süzgeç yardımıyla brokolileri çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Derin bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını birlikte erittikten sonra ununu ekleyip kavurun.

        Kavrulan una brokoli suyunu azar azar ekleyerek çırpma teliyle sürekli karıştırın. 3-4 dakika daha kaynattıktan sonra haşladığınız brokolileri suyun içerisine ekleyin.

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        Çorbanın pürüzsüz olması için blenderdan geçirin. Tuz ve karabiberi de ilave edip karıştırdıktan sonra 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alarak servis edin.

        KARNIYARIK

        MALZEMELER:

        200 gram kıyma

        6 küçük boy patlıcan

        3 adet kuru soğan

        4 adet domates

        Yarım çay bardağı zeytinyağı

        9 küçük boy sivri biber

        10 diş sarımsak

        Yarım demet maydanoz

        Damak tadınıza göre tuz ve karabiber

        YAPILIŞI:

        Önce patlıcanlarınızı alacalı soyarak bir tavada hafifçe kızartın. Kızarttığınız patlıcanlarınızı soğumaya bırakın. Bu aşamada iç harcını hazırlayabilirsiniz. Harcı için soğanları ince ince doğrayın ve büyük bir tavada kavurun.

        Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Bu sırada 4 diş sarımsağı ve 3 sivri biberi ilave edin. Kıyma pişene kadar devam edin ve doğradığınız domatesleri koyup suyunu çekene kadar pişirin.

        Ocaktan almaya yakın doğradığınız maydanozunu koyun. Patlıcanların içini açarak hazırladığınız harçtan hepsine eşit oranda paylaştırın. Tüm patlıcanların üzerine domates dilimi, biber ve sarımsak koyun.

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        İster tencerede isterseniz önceden ısıtılmış fırında pişirin. (Fırında pişirirseniz üzerine kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz) Karnıyarığınız piştikten sonra servise hazırdır.

        NOHUTLU PİLAV

        MALZEMELER:

        1 su bardağı pirinç

        1 çay bardağı nohut

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)

        1 çay kaşığı karabiber

        HAZIRLANIŞI

        Pirincinizi bir kabın içerisinde sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin. Bu sırada tereyağınızı yaygan geniş bir tencereye alıp eritin. Tereyağınız eridikten sonra içine suda süzdüğünüz pirincinizi ekleyin. Pirincinizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyunu dökün.

        Bu aşamada nohutlarınızı ve tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavınızı suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pilavınızı dinlendirip servis tabağınıza alıp üzerine karabiber serperek servis edebilirsiniz.

        BOSTANA SALATASI

        MALZEMELER:

        5 adet domates

        2 adet salatalık

        Yarım kuru soğan

        2 adet yeşil biber

        Yarım demet maydanoz

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        SOSU İÇİN:

        Yarım çay bardağı zeytinyağı

        3 yemek kaşığı nar ekşisi

        1 yemek kaşığı isot

        1 yemek kaşığı sumak

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 yemek kaşığı biber salçası

        1 çay kaşığı tuz

        HAZIRLANIŞI

        Tüm sos malzemelerini bir kasede iyice karıştırın. Domateslerin kabuklarını soyup 1 tanesini rendeleyin, geri kalanını ise küçük küpler halinde doğrayın. Bu sırada salatalıkları küp şeklinde doğrayın.

        Yeşil biberi, soğanı küp küp doğrayın. Maydanozunu da ince ince kıydığınız salatanızın tüm malzemelerini çukur bir kaseye alın ve üzerine sosu dökün. Tamamen karıştırıp servis edebilirsiniz.

        ÜZÜM HOŞAFI

        MALZEMELER:

        2 su bardağı kuru üzüm

        5 su bardağı su

        1 çay bardağı toz şeker

        1 adet karanfil

        HAZIRLANIŞI

        Kuru üzümlerinizi bir kap içine alın ve üzerini geçecek kadar su koyun. 10 dakika kadar suda beklettikten sonra suyunu süzün ve derin bir tencerenin içine alın. Üzerine suyu ekleyin ve biraz kaynadıktan sonra şekerini ekleyin.

        Bu aşamada altını kısın ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Karanfilinizi de ekledikten sonra 5-10 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın ve soğuduğunda şişelere doldurup buzdolabına kaldırın. Servis etmek istediğinizde buzdolabından çıkartın.

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