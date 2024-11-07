Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 10 ayda 17,6 milyar dolarlık iş üstlendi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türk müteahhitlik sektörü, son yıllarda Kovid-19 salgını ile Rusya-Ukrayna Savaşı gibi risklere rağmen yurt dışındaki başarılı performansını sürdürüyor.

Sektör, 2019'da yurt dışında 19,9 milyar dolarlık 544 proje yürütmüştü. Kovid-19 salgınının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etki nedeniyle Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin bedeli 2020'de 16,9 milyar dolara geriledi. Söz konusu yılda 386 proje üstlenildi.

Proje tutarı, salgının etkilerinin zayıflamasıyla 2021'de 31,5 milyar dolara ulaşırken proje sayısı 457 olarak kayıtlara geçti. Böylece, 2012'deki 31,7 milyar dolardan sonra yıllık bazda en fazla proje tutarına ulaşılmış oldu.

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Yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2022'de üstlendiği projelerin bedeli 20 milyar dolar, proje sayısı ise 507 olarak gerçekleşti.

Sektörün geçen yıl üstlendiği proje tutarı, küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisine rağmen 28,3 milyar doları buldu. Bu dönemde 436 proje üstlenildi.

10 AYDA 179 PROJE

Türk müteahhitlik sektörü bu yılın 10 ayında ise yurt dışında 179 proje üstlenirken bunların toplam tutarı 17,6 milyar dolar olarak kaydedildi.