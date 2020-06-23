AA

Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü Sanal İş Forumu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Endonezyalı muadil kuruluşların yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, söz konusu forumun nisan ayında Türkiye'de yüz yüze gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Bugün Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Endonezya'da gerçekleştirilecek projelere yönelik muhtemel katkılarını ele almak üzere video konferans toplantısını düzenlediklerini ifade eden Pekcan, bu ülkeyle karşılıklı ticari ilişkilerin dengeli bir şekilde artırılması için yatırımların da karşılıklı artırılması gerektiğini söyledi. Pekcan, bunun için de "Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması"nın bir an önce imzalanmasının her iki ülke iş insanları için önemli olacağını dile getirdi.

Karşılıklı ticaret hacminin dengeli büyütülmesinde, yatırımların ve yerel paralarla ticaretin artırılmasının etkili olacağını vurgulayan Pekcan, "Müteahhitlik ve müşavirlik alanındaki iş birliklerimiz ve daha fazla projelere iştirak edilmesi de karşılıklı ve dengeli ticaretimizi artıracaktır. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanında kurulacak iş birliğimiz ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ve ivmelenmesi açısından da büyük potansiyel taşımaktadır." dedi.

Türk müteahhitlik sektörünün 127 farklı ülkede, 10 binden fazla sayıda ve 400 milyar doların üzerinde proje üstlendiğine dikkati çeken Pekcan, bu ülkeler arasında Endonezya'nın yer almadığını, Türk müteahhit ve müşavir firmalarının bu ülkede daha çok yer almasını beklediklerini bildirdi.

Pekcan, Asya ülkelerinde müteahhitlikte daha fazla proje üstlenmek istediklerine işaret ederek, dünyada toplam üstlenilen projeler içinde Asya-Pasifik ülkelerinin payının sadece yüzde 3.1 olduğunu aktardı.

Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Müteahhitlik sektörümüz için pazarı çeşitlendirmek ve kendimize yeni pazarlar bulmak açısından özellikle Endonezya, Vietnam ve Filipinler'deki projelere odaklandık. Bu çerçevede Endonezya, firmalarımız için hedef ülke konumundadır. Son dönemde, teknik müşavirlik firmalarımızın 12 proje üstlendiğini görüyoruz. Onları da bakanlığımızın destekleriyle Endonezya'da daha fazla görmek istiyoruz."

'FİRMALARIMIZ SON DERECE İSTEKLİ'

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yap-işlet-devret ve gelir paylaşımı gibi modellerin tasarlanmasıyla proje hazırlama, EPC (Mühendislik-Tedarik-Sözleşme) ve D&B (tasarım ve inşaat) projelerinin yapılması konularında ciddi kapasiteleri bulunduğunu vurgulayan Pekcan, bu konuda Türk firmalarının tecrübelerinin aktarılması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Pekcan, Türk firmalarının yurtdışında başkent taşınması sürecinde ciddi bir tecrübesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle, firmalarımızın geçmiş tecrübelerinden hareketle Endonezya'nın başkentinin taşınması sürecine de önemli katkıları olacağını değerlendiriyoruz. Başkent Cakarta'nın taşınmasıyla ilgili müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız son derece istekliler" ifadelerini kullandı.

Ülkeler olarak Kovid-19 salgınının etkilerini azaltıcı tedbirler alındığını hatırlatan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu doğrultuda Cakarta'nın taşınmasının biraz ötelendiğini görüyoruz ama biz bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Bu ertelenme döneminde Türk müşavirlik ve müteahhitlik firmaları olarak bu projelerde nasıl etkin rol alabilir, beraber neler yapabiliriz, buna odaklanarak süreci hızlandırmak isteriz."

Öte yandan İş Forumu'nun yapıldığı sırada Endonezya'da deprem olduğunu öğrendiğini ifade eden Pekcan, "İnşallah can ve mal kaybı yoktur, biz de deprem bölgesinde yaşayan ve depremden çok acı çekmiş bir milletin evlatları olarak bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Dün Bursa'da sel felaketinde kaybettiğimiz 5 vatandaşımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Hadimuljono da ülkesindeki köprü, yol ve başkentin taşınmasına yönelik altyapı projeleri hakkında bilgi vererek, Türk müteahhitlerini de bu projelerde yer almaya davet etti.

50 YILLIK TECRÜBE

TMB Başkanı Yenigün de Türk müteahhitleri olarak yurt dışında 50 yıllık tecrübeye ve 127 ülkede proje üstlenilmesine rağmen Endonezya'da faaliyetinin bulunmadığını söyledi.

Bölgeye yabancı olmadıklarını belirten Yenigün, oradaki ülkelerde bugüne kadar 12,5 milyar dolar tutarında 900'e yakın proje üstlenip başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Yenigün, gelecek günlerde birlikte çalışma arzusunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkede yoğun Çin, Japonya, Kore varlığı ve rekabeti, finansman ihtiyacı mevcut olup, Türkiye'den kalifiye iş gücü götürülmesinin kolaylaştırılması gerekli. Ayrıca yerel ortak şartının gözden geçilmesinde ve sertifikasyon konularında ortak adım atılmasında fayda var. Başkent Cakarta'nın Doğu Kalimantan eyaletine taşınması sürecinde, yeni başkentin inşasında, gerekli alt ve üstyapı projelerinin hayata geçirilmesinde yer almaya istekliyiz. Bildiğiniz üzere Kazakistan'ın yeni başkentini de Türk müteahhitleri inşa etmiştir. Bu çerçevede, sahip olduğumuz büyük tecrübeyi Cakarta'nın taşınması sürecinde sizlerle paylaşmaya hazırız. Endonezya'da gerçekleştirilecek diğer alt ve üstyapı projelerinde de yüksek kalite ve düşük maliyet prensibimizle başarılı işler gerçekleştirmeye talibiz."