Türk Kızılay, vatandaşları kan bağışına davet etti

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, ramazanda kan stoklarını yeterli seviyede tutmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olduğu bazı noktalarda stant ve mobil araç konumlandıran Türk Kızılay, iftar öncesi ve sonrası kan bağışçılarını bekliyor.

Bölgedeki 7 ilde 133 personelle her gün yaklaşık 47 hastaneye kan ve kan bileşeni transferi gerçekleştiren Türk Kızılay ekipleri, bağışlanan kanlarla binlerce hastaya umut oluyor.

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KAN BAĞIŞINDA AZALMA

İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdür Vekili Mustafa Narin, zorlu hava şartlarında, yaz tatili dönemlerinde ve ramazan ayında kan bağışında azalma olduğunu söyledi.

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Türk Kızılay olarak ramazana hazırlandıklarını ve bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Narin, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kan bağışı konusunda İç Anadolu'nun genel olarak iyi bir durumda olduğunu anlatan Narin, şunları kaydetti: "İç Anadolu halkına bir kere daha buradan teşekkür ediyoruz. Bu konuda desteklerini bizden hiç esirgemediler. Bu da artarak devam ediyor. Kan stoklarımız için ramazandan önce ciddi çalışmalarımız oldu. Stoklarımızda hazırlıklıyız ama ramazandan dolayı bir düşüş oluyor. Bununla ilgili desteklerini tekrar hissedersek hastalar için çok iyi olur. Ramazan ayı gibi dönemlerde bazen sıkışıklık olabiliyor ama genel olarak İç Anadolu çok iyi durumda. Ramazan ayında da desteklerini bekliyoruz. Biliyorsunuz kan sürekli bir ihtiyaç. Bu bağlamda ramazanda da hastalarımızın kan ihtiyacı devam ediyor."

Narin, vatandaşların iftardan önce ve sonra nerede bağış yapabileceklerini "kanver.org" internet adresinden görebildiğini dile getirdi.

Halkın ramazan ayında her anlamda Türk Kızılaya yardımcı olduğuna dikkati çeken Narin, "Bu anlamda mübarek ramazan ayında bağışların artacağına, insanların buna gönülden ve coşkuyla katılacağına, hastalarımıza yardımcı olacağına inanıyorum. Ramazan ayı 11 ayın ve gönüllerimizin sultanıdır. Kan vermede de inşallah bu anlamda gönüllerimizin sultanı olacaktır. Bağışlarımız coşkuyla devam edecektir" ifadelerini kullandı.