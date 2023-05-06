"TÜRK KIZILAY, KAN SATIŞI YAPMIYOR"
Sağdur, Türk Kızılayın "kan sattığı" iddialarının asla gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bu yönde kurulmuş bir sistem yok. Vatandaşlarımızın hastanelerdeki ihtiyacını tamamen devletimiz karşılıyor ve bunun üzerine kurulmuş bir sistem uygulanıyor." dedi.
Dünyada kan bankacılığı uygulamalarında en gelişmiş sistemi uyguladıklarını aktaran Dr. Levent Sağdur, bu sistemin dünyanın birçok ülkesinde de Türk Kızılay vasıtasıyla hayata geçirildiğini, Kızılay uzmanlarının bu ülkelere danışmanlık verdiğini kaydetti.