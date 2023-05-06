"DÖNEMSEL SIKINTI NET BİR ŞEKİLDE AŞILDI"

Son 15-20 yılda dönemsel azalmalar haricinde minimum kan stok seviyesinin her zaman yakalandığının altını çizen Sağdur, kanın işlemden geçme süreci de dikkate alındığında hastaların ihtiyaçlarının anında karşılanabilmesi için düzenli ve sürekli bağışın çok önemli olduğunu söyledi.

Sağdur, günlük 10 bin ünite bandında kan bağışı devam ettiği sürece ne olağanüstü ne acil ne de rutin durumlarda sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "Ramazanda kan bağışlarıyla ilgili yaşanan dönemsel sıkıntı net bir şekilde aşıldı, kan bağışlarımız bir haftadır günlük 9-10 bin bandında devam ediyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.