Türk Kardiyoloji Derneği yöneticileri uyardı: Sigara bir hastalıktır

Türk Kardiyoloji Derneği, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2003'te Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini kabul ettiğini ve üye ülkelerin de bu sözleşmeye taraf olduklarına dikkati çekti.

Sağlıklı yaşam tercihinin insanın kendi elinde olduğunu da ifade eden Değertekin, şu tavsiyelerde bulundu: "Sağlıklı beslenme, düzenli spor, tütün ve tütün ürünlerini bırakma, kalp dolaşım sisteminiz üzerine sayısız faydalar sağlar, yaşam beklentinizi uzatır. Sigara kullanıyorsanız bunun bir hastalık olduğunu bilmelisiniz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede dünyada örnek gösterilen bir başarıya imza atmıştır. Sigara Bırakma Poliklinikleri ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri, sigara bırakma konusunda yardım alabileceğiniz merkezlerdir ancak bu mücadelede bir zaferden söz etmek henüz mümkün değildir. Sizin kazandığınız bir savaşı, sevdikleriniz kazanamayabilir. Sigara içtiğiniz her an, hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır."

MPOWER olarak kısaltılan programın tütün kontrolünü amaçlayan 6 hedefini sıralayan Değertekin, "Tütün kullanımını ve önleme politikalarını izleyin. İnsanları tütün kullanımından koruyun. Tütün kullanımını bırakma konusunda yardım teklif edin. Tütünün tehlikeleri konusunda uyarın. Tütün reklamı, promosyonu ve sponsorluğuna ilişkin yasakları uygulayın. Tütün üzerindeki vergileri artırın" dedi.

"TÜTÜN DUMANINA MARUZİYET TEHDİDE DÖNÜŞTÜ"

Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Barış Güngör ise tütün ve tütün ürünleri kullanımının, dünya geneli ve Türkiye'de önlenebilir hastalıkların, engellerin ve ölümlerin en önde gelen nedeni olduğuna işaret ederek, kalp krizi, inme ve periferik arter gibi kalp damar hastalıklarının en yaygın ve önemli risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

Nargile, pipo gibi klasik tütün ürünleri yanında son dönemde daha zararsız olduğu yalanıyla elektronik sigara kullanımının da özendirildiği ve özellikle gençler arasında yayıldığını vurgulayan Güngör, pasif içicilik de düşünüldüğünde, tütün dumanına maruziyetin toplumun büyük bir kısmını etkileyen, acil eyleme geçilmesi gereken bir tehdide dönüştüğünü aktardı.

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Barış Güngör, sigara bağımlılığıyla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada her yıl 9 Şubat'ın "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlandığını anımsatarak, dünya nüfusunun yüzde 22,3'ünün, yani 1,2 milyar insanın sigara kullandığını, sigara kullanımının erkeklerde yüzde 36,7 kadınlarda ise yüzde 7,8 olduğunu bildirdi.