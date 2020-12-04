* Türk kahvesi diğer kahve çeşitleriyle kıyaslandığında düşük kafein oranına sahip olmasıyla da tercih etme nedenlerinden biri. Sağlıklı beslenme programlarında süt ile yapılan Türk kahvesi diğer yüksek kalorili kremalı kahvelere göre hem sağlıklı hem de tok tutucu bir ara öğün olarak güzel bir alternatif oluyor.