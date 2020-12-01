UNESCO tarafından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” olarak kabul edilen Türk Kahvesi için her yıl 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Aralık’a özel olarak bir araştırma gerçekleştiren Kahve Dünyası, yaptığı son araştırmada pandemi döneminde Türk kahvesi tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu.
Türk Kahvesinin bu coğrafya için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, "Bol köpüğü ve mis gibi kokusuyla Türk kahvesi kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası. Türk kahvesini, geleneksel sunumunu koruyarak yanında çikolata ve su ikramımızla servis ederek, Türk kahvesi kültürünü sadece 5 Aralık’ta değil, her gün, her ikramda misafirlerimize hatırlatmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizin önemli bir değeri olan Türk kahvesine tutkuyla bağlı olan herkesin ve tüm kahve severlerin bu özel gününü kutluyoruz" dedi.
ORTALAMA 7 DAKİKADA İÇİLİYOR
Bağımsız pazar araştırma şirketi İpsos tarafından yapılan, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında gerçekleştirilen araştırmada katılımcılar, Türk kahvesi tüketim adedi, Türk kahvesi tüketilirken sohbet edilen konular, dinlenilen müzikler, Türk kahvesini en çok kiminle içmekten keyif aldıkları gibi sorular yöneltildi.
Türkiye’nin farklı bölgelerinden bin 200 kişinin katıldığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 92’si Türk kahvesi tüketiyor. Düzenli olarak Türk kahvesi tüketenler ise her hafta ortalama 8 fincan Türk kahvesi içiyor. Araştırmada öne çıkan bir diğer konu ise Türk kahvesi tüketim süresi. Türk kahvesi ortalama 7 dakikada içiliyor. Araştırmaya göre, bir kahve sever hayatı boyunca yaklaşık 3 bin saatini Türk kahvesi içmeye ayırıyor. Türk kahvesi en çok akşam saatlerinde ve orta şekerli olarak tüketiliyor.
Türk Kahvesi tüketiminde cinsiyet ve yaş kırılımına bakıldığında kadınların erkeklere oranla ortalama olarak daha fazla Türk kahvesi tükettiği görülüyor.
EGE VE AKDENİZ DAHA ÇOK TÜKETİYOR
Araştırmaya göre 45-50 yaş grubundaki kişiler özellikle pandemi şartları nedeniyle daha çok evde Türk kahvesi tüketirken, kafe gibi dış mekanlarda tüketimin ise 15-24 yaş grubunda daha fazla olduğu görüldü.
Araştırma sonuçlarına göre Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tüketiciler, günde 2-3 kez kahve içerek diğer bölgelere oranla daha fazla Türk kahvesi tüketiyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindekiler ise Türk kahvesini haftada ortalama 1 kez içiyor.
Katılımcılar Türk Kahvesi içerken daha çok Türkçe şarkılar dinlemeyi tercih ettiklerini belirtirken, erkekler nezdinde Türk sanat müziği ve halk müziği daha çok tercih ediliyor. Kadınlar ise Türk kahvesinin keyfini Türkçe slow şarkılar ve Türkçe pop müziği eşliğinde çıkarıyor.
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