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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 86 bin TL'yi aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 86 bin TL'yi aştı

        Türk-İş verilerine göre temmuz ayında açlık sınırı 26 bin 413 TL'ye, yoksulluk sınırı da 86 bin 36 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:20
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        Yoksulluk sınırı 86 bin TL'yi aştı
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        Türk-İş, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.413,17 TL'ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 86.036,38 TL'ye yükseldi.

        Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 33.982,24TL 'ye yükseldi.

        TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,14 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,32 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 42,60 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi aylık artış oranı ise yüzde 25,28 oranında oldu.

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