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Türk Hava Yolları - Terville Florange: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 3-1 yendiği Fransa temsilcisi Terville Florange'yi rövanşta da 3-0 mağlup ederek adını son 8'e yazdırdı.

Giriş: 17.01.2023 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Hava Yolları - Terville Florange: 3-0 (MAÇ SONUCU)
AA

Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Fransa temsilcisi Terville Florange'yi 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda adını son 8 turuna yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Geir Westbo (Norveç)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Bahar Guidetti, Van Ryk, Orthmann, Maglio, Naz Akyol (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Çağla Akın, Şeyma Ercan, Ada Germen)

Terville Florange: Scully, Ogoms, Fricano, KIss, Sidibe, Kosekova (White, Taoffienua, Robins-Hardy)

Setler: 25-14, 25-20, 25-22

Süre: 74 dakika (20, 25, 29)

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