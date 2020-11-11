Türk Hava Yolları, son 16 turunda

Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy

Hakemler: Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya),Alessandro Cerra (İtalya)

OKKastela: Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin, Nincevic (Ucovic, Dolonga, Matas)

Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Büşra Şahin, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Özge Nur Çetiner (Merve Dalbeler Aslan)

Setler: 17-25, 15-25, 14-25

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)