        Türk Hava Yolları, Air Europa'ya yatırım için bağlayıcı teklif iletecek

        Türk Hava Yolları, Air Europa'ya yatırım için bağlayıcı teklif iletecek

        Türk Hava Yolları (THY), Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için şirkete bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 20:03 Güncelleme: 07.08.2025 - 20:03
        THY, Air Europa'ya yatırım için bağlayıcı teklif iletecek
        THY, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "20 Haziran 2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler gerçekleştirmektedir. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda ilgili yatırımın ortaklığımızın 2033 stratejisi kapsamındaki uzun vadeli değer üretme hedefleriyle uyumlu olacak şekilde yolcu ve kargo segmentlerinde Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ile Air Europa'nın İber Yarımadası ve Latin Amerika'daki güçlü konumunun birbirini tamamlayıcı nitelikte olması sayesinde Latin Amerika pazarında ölçekli ve hızlı büyüme sağlanmasına, iştirak ve bağlı ortaklıklarımız nezdindeki havacılık ekosistemimiz için yeni gelir kanalları ve bölgesel operasyon çeşitliliğiyle birlikte kaldıraç etkisi oluşturulmasına katkı sunacağı değerlendirilmiştir."

        Bu kapsamda THY'nin, Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar verdiği aktarılan açıklamada ayrıca konuyla ilgili olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

        Habertürk Anasayfa