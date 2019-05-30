Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan online ön muhasebe girişimi Paraşüt, DST Teknoloji tarafından satın alındı. Turkven ve Earlybird’ün danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcısı olduğu ve içinde Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın yer aldığı

Yapılan açıklamaya göre, Turkven ve Earlybird’ün danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcısı olduğu DST Teknoloji'nin içinde Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım yer alıyor.

Satın alma sonrasında Paraşüt, Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım aynı çatı altında ama kendilerine ait farklı kurumsal kimlikleri, ürün aileleri ve iş modelleri ile yollarına devam edecek.

Paraşüt’ün yatırımcıları arasında Revo Capital, DCP, 500 Startups ve Ribbit Capital bulunuyordu. İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.

'KOBİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR'

Paraşüt Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sean Yu, "Mikro ve Zirve’nin kendi alanlarındaki tecrübesini Paraşüt’ün dinamizmi ile birleştirerek, KOBİ’lere ön muhasebe ve e-servislerde bütüncül ve benzersiz teknoloji çözümleri sunacağız. Bulut teknolojisi ve hizmet olarak yazılım (SaaS) alanlarındaki tecrübemiz ve 11 bini aşkın müşterimiz ile Paraşüt’ün bu grup için yeni bir açılım yaratacağına inanıyoruz. KOBİ’ler için dijitalleşmede yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki dönemde; iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile birlikte büyümeye daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı E. Göktekin Dinçerler ise Paraşüt satın almasıyla birlikte üç öncü firmanın aynı çatı altında toplandığını belirterek, "Üç yenilikçi ve müşteri odaklı firmanın birlikte çalışmasıyla önümüzdeki dönemde Türkiye’de ilk olacak birçok yeniliği hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu yenilikler KOBİ’lerimizin daha rekabetçi ve daha verimli çalışmalarına olanak sağlayacaktır. Bu süreçte eskiden olduğu gibi iş ortaklarımız ve müşterilerimizle yakın çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

AYNI HAFTA İÇİNDE İKİ YATIRIMI SATILDI

Paraşüt'ün de satılması ile birlikte, Revo Capital'in yatırım yaptığı girişimlerden ikisi satılmış oldu. Revo Capital'in yatırımlarından e-dönüşüm girişimi Foriba da, hafta başında İngiltere merkezli Sovos'a satıldığını duyurmuştu.