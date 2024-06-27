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        Türk filmleri, Soçi’de

        Türk filmleri, Soçi'deki Antares Uluslararası Film Festivali'nde gösterime gösterilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:31
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        Rusya’nın Soçi kentinde geleneksel Antares Uluslararası Film Festivali, görkemli bir açılışla başladı. Kerem Bürsin’in başrollerinde olduğu 'Eflatun' gibi birçok Türk filmi, Antares kapsamında 26 - 30 Haziran tarihlerinde izleyicilerle buluşacak.

        Soçi Kış Tiyatrosu’nda gösterime girecek Türk, İngiliz Rus yapımı filmlerin yanı sıra festival programında yarışmalı gösterim, yarışma dışı gösterimler, retrospektif gösterimler, farklı ülkelerden oyuncu ve yönetmenlerle yaratıcı buluşmalar, ustalık sınıfları, akşam programları yer alıyor.

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        ÜNLÜ YÖNETMEN VE YAPIMCI EZEL AKAY, JÜRİ ÜYELERİ ARASINDA

        Antares Film Festivali’nin yarışma programı, profesyonel uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek ve kazananların belirleneceği uzun metrajlı filmler, belgeseller ve animasyon filmlerden oluşuyor. Beş kişiden oluşan ‘uzun metrajlı film jürisinde’ ünlü yönetmen ve yapımcı Ezel Akay’da yer alıyor. Festivalinin başlıca beş ödülü, ünlü heykeltıraş Grigory Potocki'nin metalden yaptığı 'Antares' heykelciği.

        ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Japonya, Kolombiya, Çin Azerbaycan, Sırbistan, Belarus, Türkiye ve Ermenistan’dan sanatçılar, Antares Film Festivali’nin ünlü konukları arasında yer alıyor.

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        Kerem Bürsin’in başrolünde yer aldığı ve Cüneyt Karakuş'un yönetmeliğini yaptığı 'Eflatun' filmi gösterime girecek Türk yapımlar arasında. Yönetmeliği Yağmur Kartal'ın yaptığı 'Elektrik Tellerine Can Veren Adam' adlı animasyon Türk filmi de festival kapsamında gösterilecek. Ayrıca Antalya’nın tarihi ve doğa güzelliklerinin sergilendiği kısa Rus yapımı film ‘Şanslı Bilet’ yine Soçi’de gösterime giren filmler arasında yer alıyor.

        Antares, Akrep takımyıldızındaki en parlak yıldızdır ve gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olan kırmızı bir süper devdir. Güneş'ten yaklaşık 550 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır.

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        #Soçi
        #Antares Uluslararası Film Festivali

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