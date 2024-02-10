Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Türk erkekleri tütün kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi"

        "Türk erkekleri tütün kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi"

        Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türk erkeklerinin yüzde 31 ile tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde 2. sırada olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan, "Sigara içenler Covid-19, zatürre gibi hastalıklara yakalandığında daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk erkekleri O ölümlerde dünya ikincisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserler, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp damar hastalıkları riskini artıran en önemli etken olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan, Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

        "AKCİĞER KANSERİ VAKALARININ YÜZDE 60'INA İLERİ EVREDE TANI KONUYOR"

        Uzm. Dr. Ercan, “Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80’den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8’nin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor” şeklinde konuştu.

        "KOAH’IN YÜZDE 90 SEBEBİ SİGARA"

        Sigaranın sebep olduğu zararlardan bahseden Uzm. Dr. Saliha Ercan, “Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30’undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

        "ALZHEIMER RİSKİNİ DE ARTIRIYOR"

        Sigara kullananlarda gırtlak kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri görülme sıklığı belirgin şekilde arttığını işaret eden Uzm. Dr. Ercan, “Midede gastrit, ülser ve mide kanseri riskini artırmaktadır. Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kesin kanıtlanmıştır. Sigara içenlerde Alzheimer hastalığına yakalanma ve inme riski artmaktadır. Kısırlık, erken doğum, erken menopoz riski artmaktadır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk görülebilir. Sigaranın ciltte kırışıklık, dişlerde sararma ve ağız içinde kötü koku oluşumu gibi estetik zararları da mevcuttur. Her yönden sağlığımıza zararı olan sigara için söyleyebileceğimiz tek şey, ‘sigarayı bırak hayatı bırakma’ olacaktır” ifadelerini kullandı.

        "SİGARA İÇENLER COVID'İ DAHA AĞIR GEÇİRİYOR"

        Sigara ve Covid-19’u da ilişkilendiren Uzm. Dr. Ercan, “Aralık 2019’dan itibaren görünmeye başlayan Covid-19 enfeksiyonu da hem kalp-damar sistemi hem solunum sistemine doğrudan hasar vermektedir. Mevcut bilgiler göstermektedir ki, sigara kullanımının yol açtığı başlıca hastalıklar olan kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı bulunan bireyler, sağlıklı bireylere göre Covid-19 hastalığını daha ağır geçirmektedir. Dolayısıyla, sigara kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Covid-19, zatürre gibi hastalıklar için doğrudan birer risk faktörüdür. Diğer yandan, sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır. Tüm bu gerekçelerle sigara kullanımının terk edilmesi, hastalıkların sağlığımızı tehdit ettiği şu günlerde çok önemli ve önceliklidir” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa