Türk enerji şirketi Karpowership, 4 kıtada elektrik üretiyor

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Karpowership'ten yapılan açıklamaya göre, toplam kurulu gücü 6 bin megavatı aşan 36 adet yüzer santralle dünyanın dört bir yanına enerji taşıyan şirket, Afrika'dan Asya'ya 14 noktada elektrik üretiyor.

Brezilya, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea Bissau ve Senegal gibi birçok ülkenin elektrik ihtiyacını yüzde 10 ile yüzde 100 arasında karşılayan Karpowership, 2 bin 600 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Karpowership Afrika Operasyonları Direktörü Ali Hjaiej, dünyanın farklı noktalarında elektrik üretimine devam ettiklerini belirterek, ülkeler ve şirketler için yüksek enerji teknolojisi ve sürdürülebilir çözümler sunduklarını bildirdi.

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Hjaiej, şirketin, Fransa’nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya’dan Brezilya’ya kadar birçok farklı ve yüksek regülasyonlu ülkede elektrik ürettiğini ve Batı Afrika bölgesinin en büyük elektrik üreticilerinden olduğunu anlattı.

Özellikle Afrika kıtasında elektrik ihtiyacının acil olduğuna işaret eden Hjaiej, "İhtiyacın gerçekliği ve büyüklüğü karşısında, muhtemel çözümler için düşünecek, proje geliştirecek, gerekli ekipmanları alacak ve projenin finansmanı ve inşaatı için kaybedilecek vakit yok. Tüm süreçleri kendi bünyemizde tamamladığımız ve üretime hazır powership çözümümüzle kısa sürede üretime başlama kapasitesine sahibiz." açıklamasında bulundu.

Karpowership Afrika Operasyonları Direktörü Hjaiej, ülkelere sadece kesintisiz, güvenilir, temiz ve ekonomik enerji sağlamakla yetinmediklerini belirterek, "Pragmatik ve esnek çözümlerimiz sayesinde dünyanın 4 kıtasında üretim yapabiliyoruz ve bu esnada sosyal ve ekonomik fayda sağlıyoruz. Operasyon ülkelerine verdiğimiz bu destekleri ve yurt dışı yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ülkelerin özel ihtiyaçları için esnek çözümler sunduklarını kaydeden Hjaiej, şu bilgileri verdi:

“Bugünün en büyük ihtiyacı esnek çözümler. Biz Karpowership olarak devreye girme, kontrat süresi ve kullanılan yakıt konularının tamamında çok esnek bir yapıya sahibiz. 20-25 yıllık projeleri, 2-3 hafta gibi kısa sürede devreye alabiliyoruz. Örneğin Fildişi Sahili'nde 200 megavatlık bir enerji santralini 20 gün içinde devreye aldık. Kullanılan motorlar tamamı çift yakıt teknolojisine sahip. Doğal gaz, LNG veya müşterinin tercihine göre sıvı yakıt kullanabiliyoruz. Ülkelerin hızlı olduğu kadar aynı zamanda verimli ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmalarında büyük rol oynuyoruz."

Ali Hjaiej, dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet veren 36 yüzer santrale sahip olduklarını belirterek, Afrika'da 12 adet yüzer santrallerinin bulunduğunu bildirdi.

Afrika'daki elektrik ihtiyacının hızlı ve esnek çözümlerle karşılanmasının önemini yineleyen Hjaiej, "Karpowership olarak bu çözümü sunmaktan ve bugün Batı Afrika bölgesinin en büyük elektrik üreticilerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Gana, Gambiya, Senegal, Fildişi Sahilleri, Gine Bisau, Siera Leon gibi birçok ülkenin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'undan yüzde 100'üne dek tedarik etmeyi sürdürüyoruz. Mevcut birçok ülkede kapasitelerimizi artırmak için de çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.