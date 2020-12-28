TEB: Covid-19 aşısında alternatifler çoğaltılmalı

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Vaka sayısı 80 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 1.7 milyonu geçti. Türk Eczacıları Birliği (TEB)'den yapılan açıklamaya göre, "Güvenli, etkili ve yaygın aşılama Covid-19 pandemisini kontrol altına almak adına en büyük umudumuz. Dünyada bazı ülkelerde aşılama başladı ve Türkiye de aşıların içinde bulunduğumuz hafta itibariyle gelmesini bekleyen ülkelerden. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişi, şubat sonuna kadarsa 25 milyon kişi aşılanacak."
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülke bazında örneklere bakacak olursak 38 milyonluk nüfusu olan Kanada, 266 milyon dozluk aşı için 6 şirketle anlaşmaya vardı. Bu veriler, Kanada’nın yaptığı anlaşmalarla nüfusunun dört katına yetecek kadar aşıyı garanti altına almış olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra İngiltere’nin nüfusunun yaklaşık 3 katına, Avustralya’nın ise nüfusunun 2 katından fazlasına yetecek aşıyı satın alacak anlaşmaları yaptığı biliniyor.
Bir toplumda salgının sona erebilmesi için nüfusun belirli oranının aşılanması gerekiyor. Covid-19’da toplum bağışıklığını yakalamak için gereken aşılama oranının ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak bilim insanları Türkiye’de en az 55-60 milyon civarında kişiye aşı uygulanması ile salgının kontrol altına alınabilineceğini öngörüyor.
"TEDBİR ELDEN BIRAKILMAMALI"
Ancak, toplum bağışıklığına giden yolu kısaltmak adına mümkün olduğunca farklı aşının ülkemizde uygulanması gerekmektedir. Bu noktada Covid-19 aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması, aşı temininde farklı alternatiflerin değerlendirilmesi önemli ve öncelikli bir strateji olarak değerlendirilmelidir."
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