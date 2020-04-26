26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, yeni pazar arayışları doğrultusunda Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerini radara aldıklarını belirterek, "Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılın 8 ayında 14,2 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştiren Türk çelik sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yarattığı olumsuzluklara rağmen toplam ihracata katkı vermek adına gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, Kovid-19’un küresel çapta ciddi bir hasara yol açtığını belirterek, "Önce sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunu ülke olarak büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Virüsün ekonomik anlamda hemen her sektöre olumsuz etkileri oldu. Türk çelik sektörü, uygulanmaya devam eden korumacılık önlemleri nedeniyle en önemli ihracat pazarlarında kayıplar yaşamaya devam ediyor. Ancak yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerini radarımıza aldık. Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Aslan, Kovid-19 salgını döneminin sektöre etkilerine ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye’nin çelik ihracatı 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10 azalarak 5,1 milyon tona geriledi. Değer bazındaki ihracatımız ise yüzde 15,1 düşüş ile 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayının ilk yirmi gününü incelediğimizde; çelik ihracatının miktarda yüzde 33,7 düşüş ile 877 bin tona, değerde ise yüzde 35,7 azalış ile 574 milyon dolara gerilediğini söyleyebiliriz. Bu düşüşün mayıs ayında da devam edeceğini öngörüyoruz.”
Çelik sektörünün sipariş bazında üretimini ve ihracatını gerçekleştirmeye devam ettiğini bildiren Aslan, "Salgından önce alınan siparişlerin üretimine devam ediyoruz ancak bir süredir sektörümüzün genelinde yeni siparişler söz konusu değil. Hatta zaman zaman sipariş iptalleri ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Salgının etkisinin bu seviyede devam etmesi ve yeni siparişlerin oluşmaması durumunda çelik üreticilerimizin de üretimine ara vermek zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada bu salgının geçici olduğu bilinci ile moralimizi bozmadan mümkünse en az hasarla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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